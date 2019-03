Truiense sp.a beschuldigt N-VA-schepen Jelle Engelbosch van belangenvermenging Dirk Selis

19 maart 2019

16u30 0 Sint-Truiden N-VA schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch ligt onder vuur van de Truiense sp.a nadat er foto’s op sociale media circuleren waar hij via zijn immokantoor huizen in Sint-Truiden te koop aanbiedt. “Belangenvermenging en zelfs speculatie zijn hier niet veraf” zeggen gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.

“Ik was verbaasd, maar ook geschokt toen ik de foto van schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) met een foto langs een huis zag staan dat hij via zijn immobiliënkantoor te koop aanbiedt”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti. “Ik vind het niet kunnen dat de eigenaar van een immobiliënkantoor, zoals nu in Sint-Truiden Jelle Engelbosch, tegelijkertijd schepen van ruimtelijke ordening is. Dat is de kat bij de melk zetten. Mogelijke kopers kunnen verwachten dat ze minder problemen gaan hebben als ze een bouwvergunning aanvragen voor verbouwingen. Akkoord, wettelijk en decretaal is er strikt genomen geen probleem, politiek en deontologisch echter wel. Wij verwachten hier een duidelijk signaal van burgemeester Veerle Heeren over. Maar wij vinden het beter dat hij van zijn bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening afziet. Elke schijn van vermenging ga je beter uit de weg”

Speculatie

“Misschien moet de Vlaamse overheid een initiatief nemen om de regels qua cumul strenger te maken qua het uitoefenen van bepaalde uitvoerende functies. Ruimtelijke ordening is daar het meest sprekende voorbeeld van. Zo zou iedereen, die rechtstreeks of onrechtstreeks iets met immobiliën te maken heeft, als belanghebbende moeten beschouwd worden en zou er moeten vermeden worden dat die personen aan beslissingen ter zake deelnemen. Het kan zich perfect voordoen dat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gewijzigd wordt en dat een schepen zich hierbij laat leiden door eigendommen of gronden, die zij/hij in bezit heeft of wil verwerven via haar/zijn kantoor. Belangenvermenging en zelfs speculatie zijn hier niet veraf” zegt oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a).

Niets te verbergen

Schepen Jelle Engelbosch (N-VA) laat zich echter niet uit het lood slaan en verweert zich: “Ik heb niets te verbergen en iedereen is welkom om elk dossier van het kantoor in te zien. Zowel wettelijk als deontologisch sta ik recht in mijn schoenen. Als er concrete feiten zijn, nodig ik hen uit om naar het gerecht te stappen, maar zonder feiten is dat uiteraard moeilijk. Ik begrijp dat de heer Vandenhove zich, met het oog op de nakende verkiezingen, relevant wil maken. Maar hij zou dat beter doen met inhoudelijke voorstellen ipv valse beschuldigingen te uiten en sfeertjes te creëren”.