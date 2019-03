Truiense ‘Penspony’ op nummer 3 in Top 100 Singles Charts voor David Guetta Uit de hand gelopen Facebookpagina van Kristof Duchateau kent megasucces in Zuid-Limburg Dirk Selis

03 maart 2019

20u18 1 Sint-Truiden Benny Su, die in gewone leven Kristof Duchateau (44) heet, is dank zij zijn Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden wereldberoemd in Haspengouw. Vrijdag lanceerde hij zijn eerste plaat ‘Penspony’ op iTunes. Zondagavond staat het nummer Penspony op nummer 3 in de TOP 100 Dance Singles Chart today in Belgium van iTunes ...voor David Guetta.

Vandaag klokt zijn de Facebookpagina van Kristof af op 29.380 volgers. Het door hem bedachte woord ‘penspony’, wat wijst op iemand met een behoorlijk bierbuikje, is het meest populaire scheldwoord bezuiden de Demer. Vrijdag lanceerde hij zijn eerste plaat. Vandaag is het nummer goed op weg naar een regelrechte hit.

“Door het succes van de internetfilmpjes van Benny Su kreeg ik de vraag om een botsautoplaat te maken. Over de titel moesten we niet lang nadenken. De plaat gaat over het wel en wee van de penspony’s. Het is een echte ambianceplaat geworden met vette beats uit de jaren negentig. Ik nam de plaat op samen met een vriend die al langer van die botsautomuziek maakt. De bekende Truiense DJ Frank Mellemans gaat tijdens Sint-Truiden carnaval de plaat grijsdraaien, heeft hij mij beloofd. Als we een week in de ‘charts’ blijven, worden we gedraaid op Q-music en MNM. Dan zijn we pas echt vertrokken.” zegt Kristof Duchateau.

Mecanicien

Alles is gestart met de MadLipzgroepen op Facebook die de voorbije zomer als paddenstoelen uit de grond rezen. Die van Sint-Truiden was er eentje die er bovenuit torende en dat heeft alles te maken met de filmpjes van Kristof, die in het echte leven mecanicien. “Het heeft te maken met ons sappig Zeppers dialect, vermoed ik”.

“Zowat negen maanden geleden stuurde een vriend een filmpje van MadLipz door. Ik was meteen verkocht, downloadde de app en postte 2 filmpjes. Onmiddellijk kwamen er heel veel positieve reacties, en dus maakte ik een groep op Facebook aan waarbij ik ook andere mensen de kans gaf filmpjes te posten. Al snel postte een heel aantal mensen ook filmpjes. Zo hadden we na een dikke maand bijna 9000 leden, na 9 maanden zitten we aan een 30.000 leden. Elke dag komen er nog nieuwe volgers bij. Natuurlijk had ik nooit gedacht dat het zo een vaart zou lopen, vooral omdat het eigenlijk als grap bedoeld was. Het is op korte tijd enorm geëxplodeerd waardoor ik er wekelijks toch wel een aantal uren moet insteken maar dat doe ik met plezier natuurlijk. Ik krijg nu ook wekelijks aanvragen om reclamefilmpjes te maken voor cafés, restaurants, winkels, dancing en zelfs de stad Sint-Truiden. En nu dus de plaat”, vertelt Kristof.

Pensponyfuif in Mac Queen

“Of er nog veel toekomstplannen zijn? Wel, ik geef op 26 april een Pensponyfuif in dancing McQueen in Borgloon ten voordele van een goed doel en wie weet wat we nog allemaal mogen verwachten. Maar eerst Carnaval Sint-Truiden”, sluit Kristof Duchateau af.