Truiense nieuwjaarsborrel met vuurwerk op Driekoningen DSS

03 januari 2019

18u03 0 Sint-Truiden Zondag 6 januari, op de dag van Driekoningen, zal de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de stad Sint-Truiden plaatsvinden van 16u30 tot 18u30 op de Grote Markt. Het stadsbestuur verwelkomt er elke Truienaar met een drankje en een hapje.

Het stadsbestuur en het Koninklijk Stedelijk Feestcomité nodigen naar jaarlijkse gewoonte alle inwoners van Sint-Truiden uit op de gratis nieuwjaarsborrel. De muzikale omlijsting is voorzien door de Big Band Sound Of Music. Als afsluiter zal er ook vuurwerk worden afgestoken. Deze nieuwjaarsborrel is mogelijk dankzij de medewerking van Horeca Sint-Truiden.