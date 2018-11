Truiense inbrakengolf in auto’s houdt aan Politie wapent burgers met resem preventietips Dirk Selis

27 november 2018

20u16 0 Sint-Truiden De golf van auto-inbraken in Sint-Truiden stopt niet na de arrestatie van vorige week. Deze maand zijn er al 17 autoruiten verbrijzeld, en zijn de daders met handtassen, autopapieren en gsm’s aan de haal gegaan. De politie spreekt van een ware plaag. Vorige week is er een verdachte opgepakt. Onderzoek moest nu uitwijzen aan welke auto-inbraken de man gelinkt kon worden. Maar de inbrakengolf houdt aan. Afgelopen zondag was het opnieuw prijs.

Ondanks de arrestatie, werden er dit weekend weer twee diefstallen uit voertuig vastgesteld. Momenteel worden alle mogelijke tips onderzocht en er worden extra patrouilles ingezet, maar de politie roept ook de burgers op om verdachte situaties onmiddellijk door te geven via het telefoonnummer 011-70 19 11.

Er is een duidelijk patroon vastgesteld , de daders verbrijzelen met vermoedelijk een hamer de zijruit van de auto, telkens uit het zicht van de camera’s en roven dan de inhoud van de auto.

Boorddocumenten

Evi Lennertz, woordvoerder van de politie Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom geeft de inwoners van de politiezone de nodige preventieve tips mee: “Parkeer jouw auto bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Kies in ieder geval niet voor een afgelegen maar wel voor een goed verlichte parkeerplaats. Sluit de auto steeds zorgvuldig af : vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak en het kofferdeksel goed te sluiten. Dit is belangrijk want als u uw wagen openlaat en er wordt iets gestolen zonder braak dan is dat in de ogen van de verzekering geen diefstal. Dit kan u tevens een fikse geldboete opleveren. Als je de wagen verlaat, neem dan steeds uw boorddocumenten mee want deze zijn geld waard voor criminelen.”

Zuignap

“Verwijder steeds uw mobiele GPS en GPS-houder uit de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op uw voorruit. Dieven breken in uw wagen in bij het zien van een GPS en/of de GPS-houder en/of de zuignapafdruk op uw raam, in de hoop zich een GPS toe te eigenen.”

Bluetooth

“Schakel steeds de bluetooth en wifi- functie uit (van uw gps, laptop, gsm..) opdat dieven dit signaal niet zouden kunnen opvangen en zo weet krijgen van aanwezigheid van uw waardevolle voorwerpen. Voorwerpen die toch in de auto blijven liggen, kunnen bij voorkeur in de afgesloten koffer opgeborgen worden. Leg het voorwerp bij vertrek in uw koffer en niet op de plaats van bestemming, zodat een dief deze handeling niet ziet.”

“Hou een inventaris bij van de serienummers, merk en type van al uw waardevolle voorwerpen. Doe dit ook voor uw GPS, laptop en smartphone. Het serienummer en imei-nr zijn unieke nummers waardoor de politie de teruggevonden gestolen goederen vlugger kan toewijzen en terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar.” besluit Lennertz.