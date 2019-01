Truiense Horecaprijzen vermoedelijk met zeven procent omhoog Voorzitter Luc Withofs geeft woensdag de fakkel na 20 jaar door Dirk Selis

10 januari 2019

Er is volop beweging binnen Horeca Sint-Truiden. Een voorzitterswissel staat volgende week woensdag op til. Danny Schouteden, zaakvoerder bij Pizza Pasta e Basta wordt getipt als de gedoodverfde opvolger van de huidige voorzitter Luc Withofs. Ook raakte vandaag bekend dat de horecaprijzen met zo’n 7 procent de hoogte in zullen gaan.

“Sinds 1987 ben ik medeoprichter van Horeca Sint-Truiden, samen met Paul Driesens van Ons Huis en Luc Vanzwijgenhoven van ‘t Fijn Genoegen. Na 30 jaar is het tijd om de fakkel door te geven, maar ik blijf wel nog zetelen als bestuurslid van Horeca Sint-Truiden. Het is nu de beurt aan de jongere generatie.” vertelt de afscheidnemende voorzitter Luc Withofs.

Kritisch

“Afgelopen dinsdag hebben we tijdens een pittige vergadering met een twintigtal collega’s van gedachten gewisseld. De horeca in Sint-Truiden staat onder druk, dat weten we al langer. De werken zijn achter de rug, het stof is gaan liggen. Maar we kunnen deze moeilijke periode in de horeca niet alleen op die werken stoten. We moeten kritisch zijn voor onszelf en vooral ... we moeten meer gaan rekenen. Is onze verkoopprijs nog juist? Moeten we niet omhoog met onze prijzen? Hebben we wel de beste aankoopprijzen? Hoelang gaan onze klanten dat nog kunnen betalen? Iedereen moet zichzelf in vraag stellen en durven kritisch te zijn. Zo moeten we durven gaan naar een verkoopprijs die een 7 procent hoger zal liggen dan nu het geval is. Sommigen hebben die verhoging al doorgevoerd, andere twijfelen nog.” vertelt Luc Withofs.

Albert Heyn

“We staan vandaag op een kruispunt. Als in Nederland de Albert Heyn start om kant en klare maaltijden aan huis te gaan bedelen, dan weet je dat dit naar België zal overwaaien. Onze restaurants moeten hier op voorbereid zijn. We moeten onze zaken gaan heruitvinden, nog meer beleving gaan brengen. Hier heeft de overheid ook een rol te spelen. Horecaondernemers moeten zich permanent laten bijscholen. Op vlak van mangagement en trends. De tijd van “caféke spelen” is voorgoed voorbij.” besluit Withofs.