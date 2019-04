Truiense horecapaus opent tweede zaak: CAMP COSMO wordt zomerclub op Groenmarkt Dirk Selis

18 april 2019

15u16 1 Sint-Truiden Vanaf vrijdag 19 april opent naast het Cosmocafé CAMP COSMO, een tijdelijke zomerclub in het voormalige pand van restaurant Place Verte. Groepen en bedrijven kunnen de zomerlodge afhuren voor een gezellige avond aan het vuur met 'outdoor cooking’ en sfeervolle livemuziek. Op momenten dat de locatie niet verhuurd is, kunnen gasten van het Cosmocafé vrij plaatsnemen in het bijkomende pand.

Na de overname werd de locatie in recordtempo heromgebouwd tot een bijzondere, tijdelijke zomerclub.

Initiatiefnemer Pascal Vossius: “CAMP COSMO zet in op een trend die al langer aan de gang is: de behoefte van mensen om samen fijne momenten door te brengen, eenvoudig maar warm en betekenisvol.”

De locatie werd thematisch ingericht en verwijst naar sfeervolle avonden in een zomerse lodge, met haardvuur, het juiste meubilair en afgewerkt met veel hout en groen, zoals het hoort op de Groenmarkt. “Onze gasten huren de lodge volledig af vanaf 20 personen, tot maximaal 50. Ze krijgen naast gepaste dranken ook een professionele barbecue ter beschikking. Bijkomend stellen we voor om een livemuzikant te boeken die meezingers speelt om het plaatje helemaal af te maken. Daarvoor hebben we een accordeonist en/of een gitaarband mee in het aanbod voorzien.”

Haspengouwse samenwerking

Het kamp werd mee gerealiseerd door de lokale vakmannen van Wood Wood Art & Fire. Vossius wil met het initiatief ook een stuk Haspengouw naar de stad brengen: “We hebben daarom bewust samenwerking opgezocht met Glamping Haspengouw, een fantastisch concept dat mensen in alle puurheid laat overnachten in onze prachtige streek. Dus wie na een avondje in CAMP COSMO nog meer wil genieten van Haspengouw, raad ik aan om snel een glampingtent te reserveren want de belangstelling is groot.”

En wat na CAMP COSMO zelf? Vossius: “Alles wat goed is in onze streek moet kunnen rijpen. Met CAMP COSMO geven we vandaag al een waardevolle invulling aan het pand waardoor we het nu al zinvol inzetten en in alle rust kunnen nadenken over een definitieve bestemming.”