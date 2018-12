Truiense Cosmocafé is ‘Beste Belgische Bar’ Tweede filiaal van ondernemer Pascal Vossius en topkunstenaar Koen Vanmechelen opent op 9 mei in Venetië Dirk Selis

04 december 2018

16u01 0 Sint-Truiden Cosmocafé, het nieuwe stadscafé van ondernemers Pascal Vossius, Ben Elen en topkunstenaar Koen Vanmechelen op de Truiense Groenmarkt is nog geen jaar open of het valt al in de prijzen. Het Cosmocafé kaapte gisterenavond in Knokke de hoofdprijs weg in de categorie voor ‘Beste Belgische Bar’ tijdens de jaarlijkse VENUEZ Awards. Opmerkelijk Vanmechelen en Vossius openen op 9 mei 2019 een tweede Cosmocafé op de kunstbiënnale van Venetië.

“De bedoeling van deze awards was om ondernemers die op een creatieve manier de grenzen binnen de Belgische horecawereld hebben verlegd, de erkenning te geven die zij verdienen. De Academy Awards van de horecasector zeg maar. De gedurfde zet van Pascal Vossius om met Koen Vanmechelen samen te werken heeft gewerkt.” zegt jurylid en algemeen directeur Bart Canini van het gerenommeerde ontwerpbureau Creneau International.

't Nieuwscafé

Het opzet om een stadscafé te creëren samen met de opvattingen en de smaak van een internationaal gerenommeerde kunstenaar was op zijn minst vernieuwend te noemen. En het was nog maar de vraag of deze formule ging werken. Maar kijk: het publiek van Vossius, die eerder het iconische Nieuwscafé uitbaatte, is hem zelfs na negen jaar gevolgd. Opnieuw slaagt deze lepe horecaondernemer erin om in een voormalige bloemenwinkel de meest toonaangevende horecazaak van de stad te creëren. “De diversiteit en de duurzaamheid is ook één van de redenen waarom AB Inbev een commerciële partner is van het café” beaamt ook Pieter Boudry, topman binnen de groep van de mondiale bierbrouwer.

Internationale ambitie

Maar de ambitie van het Cosmocafé reikt verder dan Sint-Truiden. Koen Vanmechelen wil met het Cosmocafé in vele grote steden hoorbaar zijn: “Zo gaan we tijdens de Biënnale van Venetië een Cosmocafé inrichten rond Mensenrechten. Want in een tijd waarin digitale conversaties en virtuele ontmoetingen hoogtij vieren, heeft de wereld nood aan nieuwe plekken voor fysiek samenkomen, voor uitwisseling van ideeën in de reële wereld. In het Cosmocafé maken bezoekers letterlijk deel uit van mijn werk. Een ‘Art of food-concept’ op de snijlijn van kunst, filosofie, gemeenschap en duurzaam engagement. Waar woorden kruisen, ontstaan ideeën”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen.

Staminee

“Het cosmocafé verbindt de internationaal gerenommeerde kunst van Koen met tophoreca in al haar facetten: een kwalitatieve staminee, een uniek interieur, een bijzondere keuken, belevingsvolle nightlife… En vooral: gastheren die dag na dag hard werken om de gasten een bijzonder moment te bezorgen. Onze mensen bewijzen daarmee hoe waardevol horeca vandaag is voor een gemeenschap. Daar worden ze nu voor bekroond met de mooiste prijs die je als café in België kan winnen.” besluit Vossius