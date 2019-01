Truiense Ahmadiyya-gemeenschap schenkt 500 euro aan Onthaalonderwijs Dirk Selis

10 januari 2019

16u07 0 Sint-Truiden Voor de derde keer op rij schenkt de Truiense Ahmadiyya-gemeenschap het geld dat ze inzamelden op de kerstmarkt aan het goede doel. Vandaag overhandigde een delegatie een cheque aan vzw In-Zet voor haar project rond onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen.

De Ahmadiyya’s zijn een islamitische geloofsgemeenschap van een 150 vooral Pakistaanse mensen in Sint-Truiden. Wereldwijd zijn ze met zo'n 200 miljoen gelovigen. Hun overtuigingen wijken af van die van veel andere moslims. Ze zijn bijgevolg meermaals het mikpunt geweest van agressieve vervolgingen, waardoor ze in veel gevallen genoodzaakt waren hun thuisland Pakistan te ontvluchten.

Dienstbaar

“Wij zijn erg geëngageerd en organiseren allerlei sociale acties. Zo delen we op het Suikerfeest geschenkjes uit aan kinderen van het Truiense opvangcentrum en onlangs hielden we op 1 januari een opruimactie. Wij willen ons dienstbaar opstellen en ons integreren in deze samenleving.” vertelt Rizwan Shamee, die als ingenieur -architect in een Diests studiebureau werkt.

Onthaalonderwijs

“Onze keuze ging naar het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen.De Stad Sint-Truiden biedt dit samen met vzw In-Zet aan in het kader van Brede School in vier scholen. Zo zorgen ze ervoor dat in totaal meer dan 64 leerlingen die onze taal nog niet machtig zijn toch een kwalitatieve schoolopleiding kunnen volgen. Dat is essentieel voor een duurzame integratie in deze samenleving. Daar zijn wij Ahmadiyya’s ons meer dan wie ook van bewust.” besluit Rizwan.