Truiense abdijtoren licht op als eerbetoon aan Notre-Dame: “Er is hoop, net als na onze abdijbrand 44 jaar geleden” Dirk Selis

16 april 2019

14u23 0 Sint-Truiden De Fransen zijn ontwaakt in een ander land, nadat ze delen van hun geliefde kathedraal in de vlammen zagen verdwijnen. Iedereen leeft mee met de Franse hoofdstad. In het bijzonder Sint-Truiden, dat ooit ook één van haar historische uithangborden in rook zag opgaan. De stad betuigt de Parijzenaren alle steun en is hoopvol dat de Notre-Dame heropgebouwd wordt.

Truienaren keken gisteren zoals de rest van de wereld met verstomming naar de onwezenlijke beelden van de vuurhaard in de Parijse Notre-Dame. Sint-Truiden heeft net als de Franse hoofdstad een soortgelijke pijnlijke ervaring gehad met één van haar iconische gebouwen.

Collectieve geheugen

Op 9 december 1975 woedde een brand in de abdij, de historische kern waarrond de Trudostad vorm kreeg. Onder meer de torenspits en delen van de aanpalende school gingen in de vlammen op. Intussen is het gebouw herbestemd als toeristische trekpleister, die elk jaar 5.000 bezoekers lokt. “De datum van de ramp staat in het collectieve geheugen van de Truienaren gegrift. Sint-Truiden voelt daarom enorm mee met de Parijzenaren. De vernieling van de symbolische kathedraal raakt deze stad in het hart. Maar het hoeft geen eindpunt te zijn”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Franse vlag

“Met de steun van velen en extra draadkracht zal de Notre-Dame uit haar as herrijzen. Een gebouw met deze allure verdient om in haar oorspronkelijke staat te worden hersteld. Als eerbetoon aan de kathedraal en uit medeleven met de Parijzenaren zullen wij onze abdijtoren vanavond daarom in de kleuren van de Franse vlag verlichten”, aldus schepen van Gebouwen Hilde Vautmans.