Truiens mysterie opgelost: Carnavalsbier Jeanet gaat over de lippen Dirk Selis

26 februari 2019

17u01 0 Sint-Truiden Veel animo op en rond de Truiense Groenmarkt afgelopen week door een cryptische aankondiging op de gevel van het voormalige restaurant Place Verte. Door de foto van een dragqueen en de woorden ‘Jeanet, vanaf 27 februari’ werd druk gespeculeerd over de aard van het toekomstige etablissement. Gisteren onthulden de buren van het cosmocafé echter de ware toedracht. Jeanet is namelijk een uniek bier, exclusief geschonken tijdens de carnavalsweek in het kader van cosmocafés ‘Zeven Zonden’.

“Vanaf vandaag is het bij ons 7 dagen lang zondig carnavalsvertier onder de Truiense kerktoren,” vertelt Pascal Vossius. “In samenwerking met AB Inbev serveren we tijdens het carnaval het bekoorlijke bier ‘Jeanet’, een bier voor feestvierders van alle aard. Jeanet is uiteraard een referentie naar de Aalsterse ‘Voil Jeanetten’, want in Aalst kunnen ze carnaval bijna zo goed vieren als hier. Om Jeanet gepast te lanceren komt er woensdagavond een delegatie van het Aalsterse carnaval onze zondige week gepast inluiden.”

Zeven Zonden

“De start van de ‘Zeven Zonden’, met woensdagavond ook Joe Hardy en uiteraard onze Prins Carnaval”. “Donderdag gaan we de Venetiaanse toer op en vrijdag spelen we Jeanet Roulette, een casino-avond dus. We zetten het weekend verder met DJ “The First Man” Flossy op zaterdag en een Gekke Hoedenavond op zondag. Verloore Maandag vatten we aan met gratis spek en eieren. We sluiten de zondige week af met haringen happen op Vette Dinsdag.”

Carnavalsbier Jeanet en meer zondig vertier in het cosmocafé, van woensdag 27 februari tot dinsdag 5 maart. www.cosmocafe.be