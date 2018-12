Truiens Carnaval verlaat Stayen wegens te duur Carnavalszittingen vinden voortaan plaats in gloednieuwe stadsfeestzaal ‘de Gazo’ Dirk Selis

31 december 2018

11u32 0 Sint-Truiden Het nieuwe jaar moet nog beginnen of daar komen de carnavalspluimen al. De stadscarnavalsvereniging Orde van de Commeduur trapt de campagne op gang voor hun eerste ‘Prinsen Pronkweekend’. Opvallend, beide carnavalszittingen vinden plaats in de gloednieuwe stadsfeestzaal ‘de Gazo’ gelegen aan het station, die voor deze gelegenheid zal omgevormd worden tot een heuse narrentempel. Stayen, honderd meter verder op, bleek veel te duur.

“Op zaterdag 19 januari 2019 wordt het een carnavalsschlagerfestival boordevol ambiance met onder meer de Vlaamse zangers Yves Segers en Fabrizio, het Maastrichter Vastenavond-fenomeen Frans Theunisz en de Nederlandse partyknallers de Lawineboys, het Duitse Oktoberfestduo Otto und Marie. Ook de spectaculaire dansgarde Vegder Diddeldöppcher uit St Vith en de Oppenheimers blaaskapel uit Velm tekenen present.” vertelt Rudi Festraerts van de Orde Van de Commeduur.

Te duur

“Vorige jaren gingen onze zittingen door in de feestzalen van Stayen, maar die waren veel te duur. Dat kon onze vereniging niet meer opbrengen. Bedoeling is weer de sfeer van de legendarische zittingen in de Manège te krijgen. Doordat de nieuwe locatie veel minder kost dan de feestzaal van Stayen wordt de toegangsprijs ook goedkoper. Op zaterdag betaalt men voor een zitplaats slechts 11 euro en voor een plaats aan een statafel slechts 5 euro. Zondag is de toegang 5 euro. Vorige jaren telde de Prinsen Pronknachten telkens ruim 1000 toeschouwers. Nu is het aantal plaatsen beperkter en daarom wordt het evenement opgesplitst over twee dagen. De mensen kunnen de zittingen ook volgen in de lounge, deels door de glazen afschermvensters en verder staan er grote tv-schermen waarop alles live wordt weergegeven. Al wist de stad ons wel te vertellen dat de Gazo een fuifzaal is en niet direct een feestzaal. Benieuwd naar het verschil. ” vertelt Festraerts.

100 % Truiens

Zondagnamiddag serveert de Orde van de Commeduur een puur Truiense zitting met Phil Kevin, Freddy Davis en Robby Strauven. Zowel tonredenaar Christophe Elen als het team van de Bóddelkèèr zorgen voor de komisch noot. Er zijn uiteraard ook optredens en sketches van de Truiense carnavalsverenigingen. Stadsprinscarnaval Dimitry den eerste en zijn stadsjeugdprinsescarnaval Lina de eerste presenteren elk hun carnavalsliedje en uiteraard zingen Stefan en Rudi de nieuwe Truiense carnavalsschlager ‘Heilaba! Wa is da?

Praktisch

De deuren openen om 13 uur en de toegang bedraagt 5 euro. Het aantal zitplaatsen is beperkt, dus tijdig reserveren is aangeraden. Bestellen kan via www.raadvanelf.be/prinsenpronknacht.