Truienaren willen Fruitfontein

op Groenmarkt Dirk Selis

15 januari 2019

16u06 1 Sint-Truiden De stemmen om de Fruitfontein op de Groenmarkt in plaats van het eerder aangekondigde fonteinproject klinken steeds luider. De Fruitfontein die 15 jaar op de Grote Markt stond, werd door de ploeg van burgemeester Heeren in 2015 verbannen naar het stadspark.

In het jaar 2000 zag dankzij JCI Sint-Truiden de Fruitfontein het licht. Kunstenaar Jan Peirelinck uit Diest mocht deze ontwerpen. De stad nam de grond- en aansluitingswerken voor 75.000 euro voor haar rekening. De Belgische Fruitveiling kwam over de brug met de nodige 250.000 euro om het project te finaliseren. De basis van het kunstwerk, twee tegenover mekaar geplaatste hellende vlakken in tegels van blauwe steen met een oppervlakte van vier meter bij vier. De schuine vlakken stonden voor het glooiende Haspengouw. In het midden onderaan liep het water samen. Deze strook symboliseerde de Cicindriabeek, eens de levensader van het centrum. Het water van de fontein werd via een boog in roestvrij staal op een bronzen appel en peer, de rijkdom van de streek, gespoten.

Een tweede leven

Maar met de komst van de nieuwe meerderheid in 2012 kwamen er ook nieuwe plannen voor de Grote Markt, en ineens paste de fontein niet meer in het plaatje. Toen de herinrichtingswerken in 2015 van start gingen, verdween het kunstwerk uit het straatbeeld. Pas in 2018 kreeg de Fruitfontein een tweede leven. Met de steun van de Belgische Fruitveiling (BFV) werd de fontein omgedoopt tot het ‘Truval Fruitmoment’, dat nu in het Truiense stadspark staat opgesteld.

BFV

Op sociale media gaan nu al een tijd stemmen op om de kunstfontein terug naar de Groenmarkt te brengen. Ook de oppositie deelt deze mening. Filip Moers (sp.a) legt uit: “Waarom nu weer zoveel geld geven aan een dure en onpersoonlijke fontein, terwijl we er een hebben staan. De Truienaar hield van die fontein, nu staat er een deel te verkommeren in het stadspark.” Ook Filip Lowette, algemeen directeur van de BFV is die mening toegedaan. “Daar staan wij zeker achter, we hebben indertijd de fontein voor het grootste stuk gefinancierd net omdat het de rijkdom van ons fruit symboliseerde op de Grote Markt. Maar ik hoop maar dat de stad de rest van die stukken nog heeft liggen.”

Ontgoocheling

“Indien de Truienaars mijn creatie terug op de markt willen, werk ik daar graag aan mee. Voorlopig was ik, na de ontgoocheling over de verdwijning, getroost met de herplaatsing van delen van de waterpartij in het Truiense stadspark. Maar inderdaad, het is niet wat het geweest was. Wat er met de andere delen van de fontein gebeurd is, weet ik niet. Het geheel was wel zo ontworpen dat het volledig, zonder beschadiging, uit elkaar kon gehaald worden. Meest belangrijk is echter hoe sterk de Truienaren gehecht waren aan de Fruitfontein en hoe teleurgesteld ze zijn nu delen daarvan in het stadspark geplaatst zijn.” besluit kunstenaar Jan Peirelinck.

Commissie voor Beelden Kunsten

De stad reageert op de commotie: “Het stadsbestuur zet zelf sterk in op kunst in de openbare ruimte. Op advies van de Commissie voor Beelden Kunsten kreeg de zogenaamde ‘Fruitfontein’ daarom begin vorig jaar reeds een nieuwe bestemming. De appels en peren bevinden zich sindsdien in het stadspark. Midden in het groen komen ze zelfs beter tot hun recht.” vertelt woordvoerder David Feytons.