Truienaar vecht en bijt in wachtzaal van ziekenhuis Birger Vandael

08 november 2018

12u27 0 Sint-Truiden Een 21-jarige man uit Sint-Truiden is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden onder meer omdat hij iemand in de vinger beet op de spoeddienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden.

Op die bewuste 17 november 2017 zat beklaagde in een wachtzaal van de spoeddienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. In de wachtzaal endocrinologie liepen de frustraties hoog op en plots duwde hij een persoon tegen de grond om vervolgens in zijn vinger te bijten. De feiten op 29 augustus 2017 vonden plaats nadat de politie bij de beklaagde was gekomen om huiselijke moeilijkheden op te lossen. Een inspecteur raakte gewond. Hij bleef zich weerspannig tonen en noemde een agent onder meer ‘nazi’ en ‘bitch’.

De beklaagde verkocht tussen april en augustus 2017 cannabis en was bovendien in het bezit van een uitschuifbare matrak.

De Truienaar krijgt ook een boete van 2.000 euro en zijn matrak wordt verbeurd verklaard. Aan de agente moet hij 3.462,34 euro schadevergoeding betalen. Het slachtoffer in de wachtkamer van het ziekenhuis krijgt 2.500 euro provisioneel.