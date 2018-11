Truienaar steelt condooms en Bijbel: 37 maanden cel Birger Vandael

06 november 2018

16u06 0 Sint-Truiden Een 54-jarige man uit Sint-Truiden moet 37 maanden de cel in omwille van het plegen van tientallen diefstallen in 2016 en 2017. Omdat de rechtbank vreest dat de beklaagde op de vlucht zal slaan, werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.

De eerste diefstal dateert van 13 april 2016 bij de FNAC in Sint-Truiden. Toen ging de beklaagde aan de haal met een iPad Air 2 Apple ter waarde van 149 euro. Het was het begin van een lente en zomer vol diefstallen, waarbij de man het gemunt had op fietsen en toebehoren zoals zadels en fietspoten. Minstens vijf fietsen heeft hij in die periode ontvreemd. Daarnaast ging hij ook lopen met onder meer een winterjas, pastilles, een pak herenondergoed en Afrikaanse voorwerpen.

In een tweede dossier wordt de Truienaar samen met een 48-jarige stadsgenoot beschuldigd van een resem diefstallen in het najaar van 2017. Het duo maakte onder meer een pakje condooms en een Bijbel buit. Alle feiten werden gepleegd in Sint-Truiden. Bovendien was hij ook in het bezit van een plooimes.

Zijn advocaat verduidelijkte in de rechtbank dat zijn cliënt sukkelt met een drugsverslaving, maar hij krijgt geen uitstel meer omdat hij het probleem ondanks alle kansen niet grondig aanpakt. Naast de celstraf moet hij een boete betalen van 200 euro en worden het mes en een schroevendraaier verbeurd verklaard. Zijn kompaan werd bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden.