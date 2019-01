Truienaar slaat eigen moeder BVDH

30 januari 2019

11u28 0

Een 21-jarige Truienaar is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. Op verschillende data tussen 8 december 2015 en 1 januari 2018 bracht hij opzettelijke verwondingen of slagen aan ten aanzien van zijn moeder. Hij maakte ook nog een ander slachtoffer. Dit gebeurde telkens in Sint-Truiden. “Deze feiten zijn maatschappelijk onaanvaardbaar en geven blijk van een agressieve ingesteldheid en een gebrek aan respect voor andermans lichamelijke integriteit”, oordeelt de rechtbank.