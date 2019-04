Truienaar dolblij dat BMW jaar na carjacking terecht is (tot hij ziet wat ervan overblijft) Toon Royackers

11 april 2019

18u54 8 Sint-Truiden Eén jaar na een brutale carjacking heeft Kevin Hansoul uit Sint-Truiden eindelijk zijn gestolen BMW terug. De opvallend blauwe BMW M135I - nieuw is die zo'n 52.000 euro waard - werd teruggevonden in een Luikse garagebox. Toen de jongeman bij de Luikse takeldienst ging kijken, kon hij zijn ogen niet geloven. De daders hadden zijn dure auto helemaal uit elkaar gehaald, zwaar beschadigd en overspoten met zwarte lak.

De brutale carjacking dateert al van 28 februari vorig jaar. Kevin Hansoul had destijds net zijn vrienden afgezet en ging over de taalgrens snel even tanken. Aan het tankstation stopte plots echter een Peugeot, waaruit vier gewapende gangsters in kogelvrije vesten te voorschijn sprongen. Ze dreigden met zware wapens en namen meteen de autosleutel van de Truienaar af. Die liet zich niet doen, en deelde enkele rake klappen uit aan een van de boeven. Hij nam zelfs een steen terwijl de daders in zijn wagen kropen. Daarmee hoopte hij de voorruit te raken, zodat de bende niets zou zien bij het wegrijden. Maar de boeven grepen hun machinewapens en schoten in de richting van Kevin. Die kon gelukkig tijdig wegduiken, en bleef ongedeerd. Maar de Peugeot én Kevins auto stoven intussen weg over de Chaussée Romaine, in de richting van de E40.

Daders gevat

In de gestolen auto lag eveneens de gsm van de Truienaar. Daarmee werd nog internetverbinding gemaakt ter hoogte van Antwerpen. Dat was het laatste signaal dat werd opgevangen, en sindsdien was elk spoor naar de wagen bijster. De jongeman deelde wel foto’s van zijn auto op sociale media, in de hoop dat die nog ergens zou opduiken. “Ik moet er tenslotte hard voor werken, en ik betaal er nog elke maand 460 euro voor af.” Groot was dan ook zijn opluchting toen hij telefoon kreeg van de politie uit Luik. “Die wist mij te melden dat mijn wagen ruim één jaar na de feiten gevonden was. Hij stond in een garagebox in Luik. De daders waren ook gevat. De gewelddadige boeven hadden voor een slordige 2,5 miljoen euro gestolen. Maar veel kon niet meer gerecupereerd worden.”

Onherstelbaar

De auto van Kevin werd uiteindelijk dus wél teruggevonden. “De politie liet weten dat de BMW uit elkaar gehaald en overspoten was,” zegt Kevin. “Donderdag mocht ik gaan kijken bij de garage die hem was gaan takelen. Wat ik zag was echt triest. Werkelijk alles is uiteen gehaald. Niet op een deskundige manier: maar gewoon met uitbreken. Bovendien ontbreken onderdelen zoals de portieren. De boeven hadden hem waarschijnlijk met een spuitbus zwart overspoten om de opvallend blauwe kleur te verbergen. Herstellen is geen optie meer. Ik kan misschien nog wat terugkrijgen door onderdelen te voorkomen. De verzekering is nog aan het onderzoeken of ik überhaupt via hen iets kan terugvorderen, maar dat onderzoek zal nog wel even duren.”