Truienaar (53) combineert intensief drinken met dreigtelefoontjes naar ex BVDH

30 januari 2019

10u02 0 Sint-Truiden Een 53-jarige Truienaar staat terecht voor het jarenlange lastigvallen van zijn ex-partner. De man legt de schuld zelf bij zijn drankprobleem.

De Truienaar zag in 2011 de relatie met zijn partner sinds zes jaar stranden en kon die breuk maar moeilijk verwerken. Tussen 20 februari 2015 en 17 maart 2017 heeft hij zijn ex-partner op een dertigtal verschillende data lastiggevallen met berichten van een bedenkelijk allooi. Volgens de vijftiger ligt een twistpunt over de kinderen aan de basis van de spanningen. “Daardoor ben ik beginnen drinken en blijkbaar bedreig ik haar (zijn ex-partner, nvdr.) dan over de telefoon. Ik herinner me deze berichten niet zo goed, maar heb nooit gebeld zonder te drinken”, legde hij zelf via zijn tolk uit. Het slachtoffer bracht documenten en cd-roms vol bewijzen binnen. De beklaagde heeft reeds een veroordeling voor belaging op zak. Hij riskeert een nieuwe celstraf van een jaar met probatie. Inmiddels zorgt de man al twee jaar niet meer voor problemen. Op 27 februari hoort hij zijn vonnis.