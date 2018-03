Truienaar (49) riskeert 40 maanden na dubbele verkrachting 03 maart 2018

Een 49-jarige Truienaar riskeert 40 maanden cel na de tweevoudige verkrachting van een veertienjarig meisje. Dat de man zich aangetrokken voelde door jonge vrouwen, maakte raadsman van de burgerlijke partij Peter Donné duidelijk: "Hij zocht ook naar porno met termen als 'daddy fucks teen'. De actrices mogen dan wel meerderjarig zijn, maar het idee baart me toch zorgen."





Het openbaar ministerie spreekt van zware feiten. "Beklaagde heeft ongeveer een jaar een relatie gehad met de moeder van het slachtoffer. De veertienjarige dochter vertelde aan het einde van de relatie anno 2013 aan haar begeleider dat ze twee keer door de man verkracht werd. Op de laptop van de man werden, naast de gevoelige zoektermen, ook uitdagende foto's van het meisje gevonden. In de badkamer van het appartement van de man was zelfs een tijdje een automatische camera geïnstalleerd, die enkel zou reageren op spraak. "De man beweert dat deze in opdracht van de moeder werd geplaatste omdat het jonge meisje ooit naaktfoto's van zichzelf had gemaakt en ze dit wilde controleren. De moeder lijkt echter niet op de hoogte van de camera", zuchtte de procureur. Omwille van het strafblad van de man vroeg hij om een effectieve celstraf van veertig maanden. Voor de dochter wordt er een morele schadevergoeding van 5.000 euro gevraagd. Het vonnis volgt op 30 maart. (BVDH)