Truienaar (46) krijgt 1.200 euro boete omdat hij chihuahua uit raam gooide... maar mag zijn vijf overige hondjes wél houden Birger Vandael

14 februari 2019

11u38 14 Sint-Truiden Een 36-jarige Truienaar moet diep in de buidel tasten voor een stommiteit die hij op 14 juni 2016 beging. Bij een discussie gooide hij immers een Chihuahua vanaf de eerste verdieping uit het raam. Zijn vijf Chihuahua’s die hij nu nog heeft, mag hij wel houden.

Destijds kwam er bij de politie een melding binnen van een hondje dat uit het raam werd gegooid. Ter plaatse hoorden getuigen de beklaagde zeggen: “Ik denk dat hij dood is”. Eén van de buren had even daarvoor beklaagde horen roepen dat hij de hond uit het raam zou gooien. Deze buurman was er pertinent zeker van dat hij daarna de hond van zijn zoon is gaan halen omdat deze zich totaal anders gedraagt. Een andere getuige zag beklaagde de hond oprapen en ermee weg wandelen om later terug te keren met een (andere) hond op zijn arm. Beklaagde werd een minnelijke schikking van 250 euro aangeboden, die hij echter niet betaalde.

“Uit het raam gevallen”

“Ik had ruzie met mijn vrouw. Zij had de hond vast en die is plots losgeraakt en zo uit het raam gevallen”, vertelde beklaagde tegen de rechter. Hij kreeg toen al uitgelegd dat honden - net als kinderen - nooit mogen gebruikt worden bij een ruzie. “Geen enkele reden kan het gedrag van beklaagde verantwoorden om in zijn agressie een hulpeloos hondje door het raam te gooien, dit is ernstige dierenmishandeling", oordeelt de rechtbank in het vonnis. Ondanks de getuigenissen van de buren en de sterke vermoedens dat het dier is overleden en werd vervangen, is dit niet bewezen. Daarom blijft de straf beperkt tot een geldboete.