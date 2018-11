Truienaar (44) bedreigt zoon met koksmes BVDH

07 november 2018

11u36 0

Een 44-jarige man uit Sint-Truiden is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Op 6 december 2015 bedreigde hij met een koksmes zijn eigen minderjarige zoon. Volgens het vonnis heeft hij het slachtoffer met het mes achtervolgd en ook bepaalde verwondingen aangebracht. Beklaagde was dronken op het moment van de feiten. Hij moet ook een boete betalen van 1.800 euro en aan het slachtoffer is hij 2.500 euro verschuldigd. Het mes wordt verbeurd verklaard.