Trefpunt Habbekrats opent in Tochtgenoot 14 augustus 2018

In september opent Habbekrats een trefpunt in jeugdcentrum de Tochtgenoot in Sint-Truiden. Dat wordt dé thuishaven voor alle Truiense kinderen en jongeren. Zij zullen er elke dag terechtkunnen voor hulp op maat, afwisselende activiteiten en boeiende vormingen. "We zijn blij dat we na 2 jaar voorbereiden nu een manier gevonden hebben om van de Tochtgenoot een echt huis voor de kinderen en jongeren te maken. Dankzij Habbekrats wordt dit een écht warm huis voor de Truiense jeugd. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar zullen er álle week- en vakantiedagen van 13 tot 19 uur terechtkunnen met alles dat hen bezighoudt. In en rond het Habbekratshuis zullen gratis activiteiten en vormingen opduiken. En één keer per jaar is er een groot evenementen gepland", zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. (DSS)