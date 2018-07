Tot achttien maanden voor Indische drugsbende 12 juli 2018

02u52 0

Vier Indiërs en één Belgische vrouw (34) zijn veroordeeld tot celstraffen van 8 maanden tot 18 maanden en boetes van 8.000 euro. Zij waren betrokken bij de verkoop van heroïne in Sint-Truiden tussen 1 januari en 12 mei dit jaar. Eén lid was mogelijk al een maand eerder actief. Voor drie beklaagden werd de celstraf met uitstel uitgesproken. Zij moeten ook maar 800 euro effectief betalen. Eén 36-jarige man moet achttien maanden effectief naar de cel omdat hij zich in staat van wettelijke herhaling bevindt. Ook een 32-jarige man moet acht maanden achter de tralies doorbrengen.





(BVDH)