Toni Coppers stelt misdaadroman voor 14 mei 2018

02u35 0

Schrijver Toni Coppers heeft zijn veertiende thriller uit. De populaire schrijver viert tegelijk het tienjarige jubileum van de populaire thrillerreeks rond de Antwerpse commissaris Liese Meerhout. Dat succes leidde zelfs tot de VTM-serie Coppers waarbij de eerste aflevering 700.000 kijkers lokte. Zijn nieuwste thriller 'De jongen in het graf' verschijnt naar aanleiding van het jubileumjaar in een gloednieuwe vormgeving en ligt vanaf 12 mei in de winkel. "Aangezien ik zelf van Sint-Truiden ben, is het logisch dat we de promotie hier starten op de markt", vertelt Coppers. "Bedoeling is dat we op tien plaatsen in Vlaanderen de liefhebbers trakteren." In het voorjaar van 2016 verscheen de langverwachte verfilming van zijn thrillers in de misdaadreeks Coppers op vtm. Hij schreef De zaak Magritte, in het kader van het Magritte-jaar 2017, en is de scenarist van de stripreeks Fanny K. (MMM)