Toeristische Gids voortaan ook in Japans 11 augustus 2018

02u33 0

Eén jaar geleden nam de Japanse groep DMM.com voetbalclub STVV over. Vele Truienaars stonden sceptisch ten opzichte van de buitenlandse overname en vreesden voor de eigenheid van de club. Maar tijden veranderen en vandaag wappert de Hinomaru, de Japanse nationale vlag, boven de Truiense Groenmarkt.





"STVV en Sint-Truiden zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. In de stad en op café praat men ofwel over het weer ofwel over STVV", stelt eerste schepen Pascal Vossius. "Vroeger was STVV altijd zichtbaar aanwezig in de stad. Daar willen we in Sint-Truiden terug aan werken. We moeten het scepticisme loslaten, het nieuwe STVV vertrouwen geven en laten zien dat we fier zijn op Sint-Truiden en STVV. Als ondernemer zal ik vanaf nu bij elke wedstrijd twee vlaggen uithangen. Die van STVV én de Japanse vlag. Ik lanceer daarmee ook een oproep aan alle horeca-uitbaters, handelaars maar ook alle Truienaars om dit te volgen".





CEO Takayuki Tateishi wil meer Japanse toeristen naar Sint-Truiden halen. Via hun TV-kanaal Skyperfect.tv in Japan willen zij voor de uitzending van de wedstrijden van STVV hun honderdduizenden kijkers via commercials laten kennismaken met Haspengouw. Schepen van Toerisme Hilde Vautmans ziet de kansen liggen en past haar Toeristische Gids aan in de taal van de rijzende zon. (DSS)