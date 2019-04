Tinteling brengt internationale installatiekunst naar domein ‘t Speelhof DSS

05 april 2019

09u50 0 Sint-Truiden Dit Trudojaar organiseert kunstvereniging Kunst Groen vzw een kunstproject in de groene long van Sint-Truiden. Twintig lokale, nationale en internationale kunstenaars plaatsen installatiekunst op het domein ‘ t Speelhof. Gebaseerd op het werk, het leven of de visie van de Heilige Trudo gaan ze aan de slag met de mooie groene ruimte.

“Met het project ‘Tinteling’ wil de vereniging actuele kunst in groene publieke ruimtes promoten en de bezoekers aanzetten tot kunstbeleving”, zegt kunstenaar An D’Hoker , secretaris van de vzw Kunst Groen.De expo is vrij en gratis te bezoeken en loopt van van 27 april tot 24 november 2019.

Brunch met de kunstenaars

Daarnaast zullen er in het domein ook een aantal nevenevenementen worden georganiseerd die later op het jaar plaatsvinden. Zo zijn er workshops met Fedasil gepland - in samenwerking met Soroptimist Sint-Truiden -, een kunstproject met de bewoners van WIRIC vzw, expo’ s van onder andere Renovat en Kantelink en een toonmoment van Academie Haspengouw. Bovendien zal er de mogelijkheid zijn om samen met enkele kunstenaars het parcours af te wandelen en daarna lekker te brunchen in de Afspanning, georganiseerd door het Davidsfonds Brustem.

Tinteling van 27 april tot 24 november 2019. Domein ‘t Speelhof | Speelhoflaan 5 - 3800 Sint-Truiden, Vrij en gratis toegankelijk Meer info: www.kunstgroen.be