Tien jaar fairtrade-stad gevierd op Markt 14 mei 2018

De Oxfam Wereldwinkel opende zaterdag een pop-upkraam aan het stadshuis. Bezoekers konden er genieten van een FairTrade-ontbijt, met muesli, fruitsap, koffie en tal van andere (h)eerlijke producten. Zo wordt gevierd dat Sint-Truiden al 10 jaar een FairTrade-stad is. De Wereldwinkel zelf bestaat al 43 jaar in Sint-Truiden. Nu stappen ook horecazaken mee in het verhaal. "Vier horecazaken engageren zich om een aantal gerechtjes met FairTrade-producten aan te bieden", zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jurgen Reniers (CD&V). "Zo willen we inwoners en bezoekers aanzetten op ook op restaurant een bewustere voedingskeuze te maken." Voorlopig zijn Humphrey, Noen, Cosmocafé en Noon&Spoon op de kar gestapt. (MMM)