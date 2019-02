Terrassenoorlog tussen horeca en stadsbestuur: “Wij zetten ons terras morgen toch buiten” Horeca op tweede grootste markt van België wil bij 17 graden terrassen buiten zetten: wachten tot 15 maart zegt het stadsbestuur. Dirk Selis

15 februari 2019

16u32 0 Sint-Truiden Hoewel het nog maar februari is, lijkt de lente al begonnen. In Kleine-Brogel werd vanmiddag 17,9 graden gemeten, een nieuw dagrecord. Het vorige dagrecord dateert uit 1998, toen het 17,2 graden was. De Truiense horeca wil haar terrassen buiten zetten, maar krijgt nu een verbod van het schepencollege. “Onbegrijpelijk” zegt de ouderdomsdeken van de Truiense horeca Vic Brugmans.

Victor, “Vic” Brugmans (68) van De Kleine Bachus is formeel. “Het is vandaag 17,9 graden op 15 februari 2019. Ik ben cafébaas op de Grote Markt sinds 1985. Zo’n temperaturen heb ik nog nooit meegemaakt. Maar nu mogen we onze terrassen niet buitenzetten. We moeten wachten tot 15 maart. Onbegrijpelijk, de mensen vragen ons om alstublieft buiten te mogen zitten. We hebben met die werken op de Grote Markt zwarte sneeuw gezien, nooit heb ik geklaagd. Maar nu we iets kunnen verdienen, verstopt het schepencollege zich achter regeltjes. We moeten wachten tot 15 maart. Ze kunnen me wat. Ik zet mijn terras toch buiten. Die boete van 250 euro nemen we er dan maar bij”.

GAS-boete

Marc Vangrootloon van Ijssalon Venise betreurt de houding van de stad: “ Morgen moeten we in de krant lezen dat er overal ten lande mensen genieten van de eerste terrasjes, maar niet op de tweede grootste markt van België. Een zeer spijtige zaak. Maar de stadswachten staan klaar om ons een GAS-boete te geven die kan oplopen tot 350 euro. Tot zover de steun van de stad aan de Horeca van Sint-Truiden”.

Overgeschreven

Ook Stefan Lemoine van café ’t Hert sluit zich daarmee aan: “Ik had mijn terras gisteren al uitstaan, maar heb het terug moeten binnenhalen. De politie is ervoor rondgekomen, op klacht van een collega blijkbaar die ons heeft overgeschreven. Wie? Dat willen ze niet zeggen. Ik ga morgen kijken wat de collega’s doen. Als die hun terras buiten zetten, zet ik mijn terras ook uit. Het staat in elk geval al langs de kant klaar”. Elke Fagard van café Bachus had haar terras al uitstaan, maar heeft het moeten binnenhalen. “Ik weet niet of de boete van 350 euro voor één dag geldt of voor de ganse periode. Daar hangt veel van af natuurlijk. Maar ik ga overleggen met de collega’s”.

Reglement is reglement

Kersverse Horecaschepen Jos Pirard (Open VLD) is echter kordaat: “Reglement is reglement. Pas vanaf 15 maart mogen de terrassen pas buiten, niet eerder. Wie toch de terrassen buitenzet, moet de gevolgen dragen. Een boete die kan oplopen tot 350 euro per overtreding en het risico dat de politie de horeca vraagt om de terrassen op te breken. Ik had me mijn eerste beleidsdaad ook anders voorgesteld, maar het is niet anders. Op 30 april 2018 keurde de gemeenteraad een aantal aanpassingen goed en dit na grondig overleg tijdens de horecabijeenkomsten. Een van de aanpassingen was de uitbreiding van de periode zomerterras van 15 maart tot en met 15 oktober (in de oorspronkelijke concessie) naar 15 maart tot en met 1 november. Met andere woorden: de datum van 15 maart is gekend door de horeca-uitbaters. Onze administratie volgt dan ook de regels en reglementen die door het hoogste orgaan in een stad, nl. de gemeenteraad, zijn goedgekeurd. Vandaar dat de gemeenschapswachten vandaag zijn rondgegaan om de horeca hierop aan te spreken. Er werden geen boetes uitgeschreven vandaag, enkel mondelinge waarschuwingen gegeven”zegt schepen Pirard.