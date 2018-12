Studenten trekken 800 jarig klooster in Mindersbroederskloosters vanaf 27 december studeerruimte voor Truiense jongeren in de blok Dirk Selis

20 december 2018

12u03 0 Sint-Truiden Volgende week begint de kerstvakantie. Voor de meeste universiteits- en hogeschoolstudenten is het vakantiegehalte echter zeer relatief. De komende weken stomen zij zich tussen de cadeautjes en feestmaaltijden door klaar voor een eerste reeks allesbeslissende examens.

Wat is hierbij één van de belangrijkste factoren voor een goed resultaat? Een serene, mooie omgeving om geconcentreerd te studeren, en dat liefst ook dichtbij huis. Jongeren uit Sint-Truiden vinden die plek voortaan in het klooster van de Minderbroeders in het centrum van de stad om samen te blokken.

Massablokken

Mogelijk is de trend van het massablokken wel een behoefte geworden voor deze generatie studenten. In tijden van sociale media en smartphones zijn de kansen op afleiding en de verleiding tot leukere bezigheden zeer nabij. “Uit het studeren in groep halen studenten steun en structuur.”, aldus Christa Huijgens van het StudieBegeleidingsCentrum van de VUB.

Batterijtjes opladen

“Uit verschillende overlegmomenten bleek dat Truiense studenten in hun thuisomgeving al enige tijd op zoek zijn naar een geschikte openbare plek waar ze zich samen én in alle rust op hun examens kunnen voorbereiden. Als stadsbestuur voegden we de daad bij het woord en hebben we in samenwerking met museum de Mindere het aanpalende klooster ingericht tot blokruimte. Deze prachtige en vooral stille ruimte is voor jongeren de ideale plek om zich te concentreren. Door de ligging in het hart van het centrum hebben ze daarnaast alle mogelijkheden om hun batterijtjes in de noodzakelijke pauzes maximaal op te laden”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

“Via dit initiatief willen wij dit jaar de honderden studenten in onze stad een hart onder de riem steken. Het is daarnaast ook een gelegenheid om één van onze vele historische gebouwen op een originele manier ten dienste te stellen van de Truienaren”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Leven in de brouwerij

En de bewoners van het klooster? Wat vinden zij van al dat jonge geweld in hun vertrouwde stek? “Wij zijn zeer vereerd dat we de ruimte ter beschikking kunnen stellen van de studerende jongeren in de stad. Dat brengt wat leven in de brouwerij… hoewel ze zich allemaal ongetwijfeld bijzonder ijverig aan hun studies zullen wijden”, aldus nog pater Frans Cuypers, gardiaan van de Minderbroeders.”Wij gaan hen alvast stevige soep brengen.”

De studieruimte in het Minderbroedersklooster (Minderbroedersstraat 5, 3800 Sint-Truiden) is open van dinsdag tot en met zaterdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 9u en 19u. Om verzekerd te zijn van een plekje, moeten studenten vooraf inschrijven via info@demindere.be.