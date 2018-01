Stickeractie en standje kerstmarkt brengen 3.000 euro op voor Mediclowns 02u26 0 Foto RV

Het team met een hart voor de Mediclowns heeft zopas een weekend 'Smart For Four'-rijden in samenwerking met garage Claes en Zonen Tienen verloot onder de deelnemers van haar stickeractie. Een onschuldige kinderhand mocht de winnaar uitpikken op de kinderafdeling van het ziekenhuis van Sint-Truiden. Guillaume Hermans was de gelukkige.





"Met deze actie en ons standje op de Landense kerstmarkt hebben we meer dan 3.000 euro opgehaald", zegt Robin Coorens trots. "Ons team - Caterina, Mira, Maarten, Jolien, Siebe, Britt, Yarni en ikzelf - wil dan ook graag alle sponsors en alle mensen die ons gesteund hebben van harte bedanken."





(VDT)