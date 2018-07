Stenaertberg opnieuw open voor autoverkeer 19 juli 2018

02u44 0

Sinds vrijdag is de Stenaertberg opnieuw open voor autoverkeer nadat deze maandenlang onder handen werd genomen. Bij de herinrichting is alles in het werk gesteld om die zo veilig mogelijk te maken voor de zachte weggebruikers. Daarom geldt er voor-taan ook eenrichtingsverkeer. Concreet zal je met de wagen vanaf nu alleen nog vanuit de Abdijstraat in de richting van de Houtmarkt kunnen rijden. Hierdoor wordt het een stuk comfortabeler voor de vele fietsers. Voor hen blijft de straat wel in beide richtingen toegankelijk. Dankzij de invoering van de enkelrichting kunnen voetgangers bovendien ook met een geruster gevoel over de stoep wandelen. Vanaf maandag 3 september wordt de Stenaertberg een halfuur vóór en na de schooltijd ook volledig autovrij. Zo kunnen de leerlingen van de basisschool er zorgeloos de schoolpoort binnen- en buitenwandelen. Ook de fietsers kunnen de straat dan veilig in- en uitrijden. (BVDH)