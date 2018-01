Stayen krijgt extra tribune én hotel CLUBEIGENAAR AF, MAAR DUCHÂTELET BLIJFT INVESTEREN IN STADION FILIP KEVERS

25 januari 2018

02u36 0 Sint-Truiden De familie Duchâtelet heeft STVV dan wel verkocht aan de Japanners van DMM, in Stayen blijft ze investeren. Een nieuwe tribune en een extra hotel komen eraan. Het hotel zou al kunnen klaar zijn tegen eind mei. Voor de tribune zijn er nog een aantal procedures lopende.

De bouw van een nieuw hotel is intussen al een tijdje bezig en vordert naar wens. In die mate zelfs dat het einde van de werken al in zicht is. De voormalige hoeve Blavier, gelegen vlak tegenover het huidige voetbalstadion, wordt daartoe gerestaureerd en geherwaardeerd. Marieke Höfte, partner van Roland Duchâtelet en afgevaardigd beheerder van de nv Stayen die het onroerend goed beheert, weet ons te vertellen dat het nieuwe hotel al in mei kan worden opgeleverd. "We bouwen er trouwens niet alleen een hotel maar ook een feestzaal", vertelt ze. "De naam van het hotel wordt ''t Hof van Stayen', de oude benaming van de hoeve. De bouw zal bestaan uit een hotel met 25 hotelkamers of 50 bedden, en een sfeervolle feestzaal met een capaciteit van 120 man zittend aan tafel tot 200 man voor een staande receptie. Feestzaal en hotel kunnen gehuurd worden door bedrijven en groepen voor feesten en zo meer. Verschillende formules zijn mogelijk."





Crèche

Daarnaast hoopt de nv Stayen in het voetbalstadion zelf zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw van de nieuw tribune Zuid aan de spoorwegzijde. Die zal moeten plaats bieden aan een 2.000-tal supporters, een kindercrèche met een capaciteit van 50 kinderen die nog kan vergroot worden en een aantal extra kantoorruimtes. Bedoeling was al om vorig jaar met de bouw ervan te beginnen. Maar het dossier liep een beetje vertraging op. "April wordt voor dat dossier een belangrijke maand", weet Marieke Höfte ons te vertellen. "Want dan zal de stad Sint-Truiden moeten beslissen over de goedkeuring ervan. We hebben er alleszins een goed oog in. Eens die goedkeuring op zak, kunnen we alle procedures opstarten. Het is alleszins de bedoeling om zo snel mogelijk te beginnen. Maar zoiets kan je natuurlijk niet van vandaag op morgen forceren."