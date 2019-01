Stationsparking wordt betalend “Het is nog te vroeg om verdere details of een concrete tijdslijn te geven” Dirk Selis

08 januari 2019

18u29 33 Sint-Truiden Extra signalisatieborden moeten sinds december de nieuwe verkeerssituatie aan de stationsomgeving duidelijker in de verf zetten. Sinds enkele maanden is de stationsparking met de wagen namelijk niet meer bereikbaar via het stationsplein. De parking in- en uitrijden gebeurt langs de Tiensesteenweg. Nu wordt ook duidelijk waarom. Het stationsplein wordt in de nabije toekomst een betalende parking.

Het is ingewikkeld … de verkeerssituatie van de Stationsbuurt. Auto’s die op de Prins Albertlaan in de richting van het station rijden, worden nu verplicht - linksaf - de Stationsstraat binnengeloodst. Verkeer komende uit de Gazometerstraat moet aan het kruispunt met de stationsparking rechtdoor. Een bijkomend signalisatiebord weerhoudt chauffeurs af te slaan naar de stationsparking. Fietsers en voetgangers kunnen de stationsparking wel nog bereiken via het stationsplein. Voor bussen van De Lijn geldt een afzonderlijke verkeersregeling. Indien hun rijroute het vereist, kunnen ze het traject langs de stationsparking blijven gebruiken. “Waarom toch?” vragen vele Truienaren zich af?

Sluiproute

“De parking aan het station is eigendom van de NMBS en die heeft beslist om haar parking de volgende maanden betalend te maken voor de bezoekers en haar treinreizigers. Dat is de reden waarom de stationsparking niet meer kan gebruikt worden als weg. De zone van de stationsparking werd door automobilisten ook dikwijls gebruikt als sluiproute om zich via de Diestersteenweg naar de Tiensesteenweg te begeven. Tijdens de spits maakten meer dan 300 chauffeurs deze beweging, zo bleek uit een verkeerstelling. Met de opening van de nieuwe school op de Gazo-campus en met het vooruitzicht dat de station parking een betaalparking zal worden drong een oplossing voor deze onveilige verkeerssituatie zich op. Sint-Truiden wil namelijk een leefbare stad zijn. Daarin heeft de wagen absoluut een plaats, maar niet ten koste van de zachte weggebruikers en al zeker niet ten koste van schoolgaande kinderen. Op vraag van frequente gebruikers van de stationsparking hebben de stadsdiensten eind vorig jaar weliswaar extra signalisatie voorzien om de aangepaste verkeerssituatie duidelijker in de verf te zetten. De lokale politie voert nu bij regelmaat ook controleacties uit”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) die voortaan zelf de mobiliteit in Sint-Truiden uittekent.

Constructieve gesprekken

Bij de woordvoerder van de NMBS Bart Crols klinkt het iets voorzichtiger: “ De NMBS voert momenteel constructieve gesprekken met het stadsbestuur van Sint-Truiden over de toekomstige plannen voor de stationsomgeving, inclusief het mogelijk omvormen van de stationsparking tot een betalende parking. Het is nog te vroeg om verdere details of een concrete tijdslijn te geven.”