Standgeld Marktkramers verlaagt met 30 procent DSS

19 maart 2019

15u36 0 Sint-Truiden “Marktkramers die op jaarbasis minder dan zes weken afwezig waren, genieten voortaan bovendien van een korting van 30% op hun standplaatsabonnement. Dit is een stimulans voor de standhouders die er elke zaterdag voor zorgen dat de markt een succes is”, zegt schepen van Financiën Jo François.

Die mening deelt ook Nico Noppen, voorzitter van de lokale beroepsvereniging voor marktkramers: “Ik vind het goed dat ons standgeld niet verhoogt, mits het engagement dat marktkramers niet meer dan zes zaterdagen afwezig zijn - de jaarlijkse verplaatste markten (bij evenementen) niet meegerekend. Dit zal hopelijk bijdragen tot een continu uitgebreid aanbod op onze Haspengouw Markt. Want leegstand, zowel in winkelstraten als op de markt, is niet goed voor onze stad.”

Veel volk

“De Haspengouw Markt brengt dan ook veel volk op de been. De bezoekers blijven wat hangen in onze stad, wat op zijn beurt ook onze lokale winkels en horecazaken ten goede komt. We vinden het daarom des te belangrijker dat Sint-Truiden aantrekkelijk blijft voor marktkramers en ambulante handelaars. Foodtruckfestivals, themamarkten en varianten: ze duiken almaar vaker op. Zulke initiatieven zijn samen met de vaste openluchtmarkten belangrijk voor de economische opleving van een stad. Met een nieuw reglement wil Sint-Truiden de marktkramers en andere ambulante handelaars dan ook verder ondersteunen. De klemtoon ligt op deregulering en vereenvoudiging”, besluit burgemeester Veerle Heeren.