Stadskantoor en Trudo-ziekenhuis verwachten weinig hinder van staking DSS

12 februari 2019

16u57 0

De stad Sint-Truiden verwacht woensdag weinig hinder van de algemene staking. “Het zal alvast geen impact hebben op de dienstverlening van de stad Sint-Truiden. Het containerpark, de kinderopvangdienst en het stadskantoor zijn gewoon open, conform de reguliere openingsuren. De afvalophaling gebeurt zoals steeds door Limburg.net.”, laat de communicatiedienst van de stad Sint-Truiden weten.

Zorgverlening gegarandeerd

Ook het Sint-Trudo Ziekenhuis verwacht geen al te grote hinder en heeft alles in het werk gesteld om de gevolgen van syndicale acties op de normale werking van het ziekenhuis te beperken. De zorgverlening op de verpleegafdelingen wordt gegarandeerd en geplande raadplegingen, opnames en ingrepen kunnen plaatsvinden zoals gepland. “Uiteraard zullen de patiënten ook in urgente situaties verder geholpen worden. Ten gevolge van de nationale stakingsdag kunnen de mensen wel hinder ondervinden om het ziekenhuis te bereiken. Wij raden deze mensen daarom aan om tijdig te vertrekken zodat ze hun afspraak kunnen nakomen. Mocht dit door omstandigheden niet lukken, vragen we om het secretariaat van uw behandelend arts telefonisch te verwittigen”, klinkt het bij het Sint-Trudo Ziekenhuis.

