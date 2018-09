Stadhuis even (letterlijk) 't Schoon Verdiep 05 september 2018

02u30 0

Het stadhuis van Sint-Truiden was zondag even letterlijk 't Schoon Verdiep. De kandidaten voor Miss België kwamen er op bezoek. Ze werden ontvangen door schepen Carl Nijssens die hen een rondleiding gaf in dit prachtig gerestaureerde monument. Een bezoek aan de gemeenteraadszaal en de trouwzaal bracht hen onder de indruk.Stadsgids Danny Gennez nam hen nadien mee op sleeptouw doorheen de stad met een bezoek aan de mooiste monumenten. Afsluiten deden de missen met een rondje op de kermis aangeboden door de foorkramers. (DSS)