Stad verkoopt voormalige muziekschool Dirk Selis

17 december 2018

18u40 0 Sint-Truiden De Truiense gemeenteraad buigt zich vanavond over de verkoop van haar gebouwen van de voormalige Haspengouwse Academie Podium in de Leopold II-straat. Omdat de academie verhuist naar de GAZO-site, zal de stad haar gebouwen verkopen zodat ze een andere bestemming kunnen krijgen. De buurt reageert teleurgesteld.

Het bekende ‘Huis Claes’ in de Leopold II-straat, in de Truiense volksmond ‘de muziekschool’ genoemd, staat te koop. “Het statige gebouw met mooie openbare speeltuin is al lang eigendom van de stad en is aan renovatie toe, maar het stadsbestuur kan, door de hoge uitgaven elders, de kost van deze werken niet meer dragen”, zegt gemeenteraadslid Gert Stas (sp.a). “De muziekschool zal bijgevolg verkocht worden. De stad verliest een belangrijk stukje historisch patrimonium, de kinderen een mooie speeltuin, en de buurt een mooie stadstuin. Nochtans kon het anders door huis Claes te herbestemmen als bijkantoor voor de administratie.”

Populaire speeltuin verdwijnt

Stas betreurt de verkoop. “Er staat een vaak gebruikte speeltuin voor de kinderen van de stationsbuurt. Hoewel de stad in de verkoopsvoorwaarden had kunnen inschrijven dat de tuin openbaar moest blijven, heeft ze nagelaten dit te doen”, besluit Stas.

De bewoners van de Spoorwegstraat, waar de muziekschool op uitgeeft, reageren teleurgesteld: “Voor ons is de tuin een ontmoetingsplaats. Zonde dat dat afgepakt wordt”, zegt Veerle Vandevoort.

Ook Magina Sioulants vindt het spijtig: “Onze nieuwjaarsdrink op vrijdag 4 januari gaat in elk geval wel door! Wat de toekomst brengt? Ik dacht van de burgemeester voor de verkiezingen begrepen te hebben, dat we de tuin verder mochten gebruiken maar we zien wel. ”