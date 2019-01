Stad start met eerste huiskamergesprek in kasteel van Ordingen “Samen zetten we Sint-Truiden verder op de kaart als hoofdstad van Haspengouw” Dirk Selis

25 januari 2019

17u02 0 Sint-Truiden Vrijdag vond in Sint-Truiden het eerste huiskamergesprek plaats. Dat is één van de manieren waarop de nieuwe bestuursploeg meer mensen wil betrekken bij zijn beleid. Tijdens de eerste editie traden verschillende Truienaren uit de toeristische sector met elkaar in dialoog over hoe Sint-Truiden zich nog beter kan profileren als de enige echte hoofdstad van Haspengouw.

Via huiskamergesprekken brengt het stadsbestuur op regelmatige tijdstippen bewoners, bezoekers en andere stakeholders samen om van gedachten te wisselen over telkens een ander beleidsdomein. Toerisme was het eerste thema dat over de tongen ging. Dat gebeurde in het kasteel van Ordingen.

Daar verzamelden toeristische partners en burgers uit de meest uiteenlopende branches – van logies over cultuur tot restaurants – om constructief te debatteren. De vraag hoe Sint-Truiden zich nog beter op de kaart kan zetten als dé hoofdstad van Haspengouw was het centrale onderwerp van gesprek. Koffie en – hoe kan het anders – fruittaart hielden de dialogen op gang.

Nieuwe dynamiek

“Hoe kunnen we ons fruit- en bloesemtoerisme – ons speerpunt bij uitstek – nog beter in de markt zetten? Zijn er kruisbestuivingen en samenwerkingen mogelijk om het aanbod te optimaliseren? Wat kunnen we ondernemen om onszelf in het buitenland verder te promoten? Sint-Truiden heeft zoveel opportuniteiten, die niet onbenut mogen blijven. Door ervaringsdeskundigen en inwoners samen te brengen, zijn we ervan overtuigd dat we een nieuwe dynamiek kunnen op gang brengen. Dat is meteen het opzet van deze huiskamergesprekken”, vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

“De huiskamergesprekken zijn één van de vele manieren waarmee we onze inwoners en bezoekers dichterbij het beleid willen brengen. Het doel is vooral om heel bereikbaar te zijn en aan iedereen de kans te geven om gehoord te worden. Participatie en consultatie zullen een leidraad vormen doorheen alles wat we doen voor onze mooie stad”, besluit burgemeester Veerle Heeren.