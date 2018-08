Stad koopt milieumatten om Grote Markt proper te houden 04 augustus 2018

02u29 0 Sint-Truiden De stad koopt grote milieumatten om te vermijden dat de nieuwe stenen op de Grote Markt vies worden.

"Hebt ge uw witte turnsloefkes al aangeschaft? Anders moogt ge de markt niet op!" Het is een veelgehoord mopje onder de Truienaren dezer dagen. De pas vernieuwde Grote Markt is besmeurd met olie en vetvlekken. Er komt nu een reglement dat organisatoren en deelnemers bij elk evenement op de Grote Markt verplicht om de speciale matten van de stad te gebruiken. "Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar het is opvallend dat de besmeurde plaatsen elke week vuiler worden. Absorberende milieumatten moeten zowel lekkende motorolie uit de marktwagens, vetten van kippenspitten en ander uitlopend vocht opvangen", zegt Stippelmans.





De voorzitter van de Truiense marktkramers Nico Noppen reageert rustig, maar is wel kordaat: "De zaterdagmarkt gaat hier de laatste 600 jaar door. Ik neem aan dat de schepen ondertussen wel weet wat hij er wel of niet van mag verwachten. Kijk, die steen ligt er, wij moeten er mee leven. Wij waren trouwens bij de eerste die waarschuwde over het feit dat die witte poreuze steen veel vuil absorbeert. Wij hebben van in het prille begin, samen de marktleider Michel Landuyt, een systeem uitgedokterd met zeilen en emmers om zo proper mogelijk te werken. Fijn dat de schepen matten koopt, maar wij hebben ze niet nodig. Misschien komen ze wel van pas voor de vele geparkeerde auto's die af en toe olie verliezen. Neen, de marktkramers de zwarte piet doorschuiven, is een brug te ver". (DSS)