Stad gaat toegankelijkheid van voetpaden meten 30 augustus 2018

02u40 0

Stad Sint-Truiden en het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) gaan samen een screening van alle voetpaden binnen de vesten uitvoeren. De meting zal het comfort van de bestrating bepalen en zo een objectief beeld geven van de toegankelijkheid van de voetpaden om daarna de voetpaden opnieuw aan te pakken waar nodig.





Voor de metingen zal men de komende twee weken met een speciaal uitgeruste rolstoel alle voetpaden in het centrum afrijden. De meetstoel meet het comfort en de langs- en dwarshelling van de voetpaden.





"Als onderzoekscentrum voor de wegenbouw beschouwen we de weg als een openbare ruimte van gevel tot gevel", zegt Tim Massart van OCW. "We ontwikkelen oplossingen om voor iedereen toegankelijke straten en pleinen te realiseren. Voor zover wij weten, bestaat nationaal noch internationaal geen objectieve tool om de kwaliteit van voetpaden, snel en kostenvriendelijk te bepalen. We hebben ons daarom in de plaats gesteld van een rolstoelgebruiker. Door de ervaring met onze meetvoertuigen hebben we een meettoestel gebouwd met als basis een rolstoel."





"Met de resultaten, die we verwachten in de eerste helft van oktober, kunnen onze diensten aan de slag", reageert schepen voor Mobiliteit Bert Stippelmans. "Op basis van een realistische planning zullen we de toegankelijkheid van de voetpaden aanpakken. Als dat betekent dat de schoppen terug de grond in moeten gaan, dan is dat zo!"