Stad betaalt nieuwe schadeclaim van 373.558 euro Ondanks een eerste vernietiging volhardde het schepencollege in de boosheid Dirk Selis

22 november 2018

16u17 0 Sint-Truiden De werken aan het ontmoetingscentrum in Zepperen zijn opnieuw aangevat. Dat gebeurde na een nieuwe stedenbouwkundige vergunning. Vandaag kwam echter aan het licht dat de stad Sint-Truiden maar liefst 373,558,82 euro aan de aannemer diende te betalen voor het oponthoud aan de werken.

“We willen vlug gaan”, zei burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in januari 2015 tijdens een hoorzitting voor alle verenigingen van Zepperen. En daarmee startte de bouw voor het gemeenschapshuis van Zepperen. Al vele jaren huisden enkele verenigingen in de aftandse oude gemeenteschool van Zepperen, een gebouw met weinig of geen comfort en bijna onbetaalbaar om te verwarmen. Bovendien lag het gebouw op een commercieel attractieve plek, wat bouwpromotoren ook al op ideeën bracht in het verleden. De komst van het gemeenschapshuis was een CD&V-belofte die terugging naar 2006. Bijna tien jaar na datum kwam er dus schot in de zaak. “We geven de gemeenteschool terug aan de bevolking.” klonk het toen.

Muurvast

Maar het bouwproject kwam al snel muurvast te zitten. Eind oktober 2017 vernietigde de raad voor vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning. Marnix Carmans, die als woordvoerder van de tientallen buurtbewoners optreedt, is duidelijk “ Er is en was een totaal gebrek aan elke vorm van dialoog met de stad. De opsomming van tekortkomingen en pijnpunten, zoals het gebrek aan parkeerplaatsen, geluids- en verkeershinder, en het recht om gehoord te worden werden ernstig geschonden. Ondanks een eerste uitspraak bij de raad voor vergunningsbetwisting waarin de stedenbouwkundige vergunning vernietigd werd, volhardde het schepencollege in de boosheid en ging verder met de bouwwerken. Onbegrijpelijk maar zonder te verpinken beging de stad Sint-Truiden met de hete adem van de gemeenteraadsverkiezingen in de nek een opzettelijke bouwovertreding. Ik blijf het dan ook dan zeer jammer vinden dat de toekomstige en of huidige vzw verantwoordelijk voor de uitbating van het project hierover geen gesprek heeft willen aangegaan. Een gemiste kans die de Truiense belastingbetaler veel geld geeft gekost.”

Dichtgeknepen billen

Het bouwbedrijf NV Reynders was “not amused”. Als ze ook maar geweten hadden dat er bezwaren waren tegen de vergunning waren ze er niet aan begonnen. Hun planning kwam in het gedrang, schadeclaims van leveranciers en onderaannemers dreigden aan de horizon, instandhoudingswerken, extra studiekosten en de fiscale weerslag deden de rest. Aanvankelijk sputterde de stad nog wat tegen maar op het schepencollege van 9 november werd de verrekening van 373,558,82 euro met dichtgeknepen billen goedgekeurd. Na de deal die het stadsbestuur van Sint-Truiden sloot met aannemer Casters die de Grote Markt aanlegde waarbij de aannemer zonder enige rechterlijke procedure een schadevergoeding ontving van maar liefst 975.000 euro is deze verrekening opnieuw een pijnlijke zaak. Burgemeester Heeren tilde de zaak over de verkiezingen, maar het wordt uitkijken naar de N-VA. Die stelde tijdens de vorige deal dat het schepencollege haar bevoegdheid te buiten ging en wilde de dadingsovereenkomst laten vernietigen.

Gewaarschuwd

“Wij hebben Heeren en Stippelmans er in de gemeenteraad voor gewaarschuwd zegt Ludwig Vandenhove (sp.a) “Elke burger moet een bouwvergunning aanvragen en zich aan de voorwaarden houden. De stad moet dat opvolgen en controleren en handhaven. Hier geeft de stad zelf het slechte voorbeeld met alle, onder andere financiële gevolgen, die hieruit voort vloeien. Met dit geld waren de verenigingen op Terbiest en in het Oud-Atheneum al een heel eind verder geholpen.”

Voorjaar

De Stad Sint-Truiden bevestigde gisteren bij monde van haar woordvoerder Nathalie Hendericx: “De werken zijn opnieuw aangevat omdat het gewest een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verleend heeft die uitvoerbaar is. In deze stedenbouwkundige vergunning zijn de aandachtspunten van twee buren zoals geluids- en verkeershinder aan bod gekomen en juridisch uitgeklaard, zoals bevestigd werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het einde van de bouwwerken is voorzien in het voorjaar, waarna de binnenafwerking en omgevingswerken zullen gebeuren.”