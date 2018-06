Sportcomplex krijgt heuse metamorfose SINT-PIETER WORDT GROOTSTE SPORTPARK VAN HASPENGOUW EN OPENT IN 2020 MARCO MARIOTTI

21 juni 2018

02u45 0 Sint-Truiden Er staat een heuse metamorfose ingepland voor sportcomplex Sint-Pieter in Sint-Truiden. De site krijgt een volledig nieuwebouw mét wildwaterbanen, een welness én gevechtsporthal. "Het wordt de sportieve en recreatieve parel van Haspengouw", zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Het geheel kost meer dan 30 miljoen euro.

Het sportcomplex Sint-Pieter bleek na meer dan veertig jaar opgebruikt. Even werd gedacht aan een renovatie, maar dat verhaal bleek duurder uit te komen. Slechte energiewaarden, betonrot, lekken en andere slijtage gaf het gebouw een afgeschreven naam. "Het gaat om een compleet nieuw verhaal", zegt burgemeester Veerle Heeren. "Aan de buitenkant komt er een polyvalent kunstgrasveld, dat multifunctioneel zal zijn. Iets verderop bevinden zich een speeltuin, buitenzwembad, ligweide en ecologische zwem- en visvijvers." Binnen zal er ruimte zijn voor een nieuwe sporthal, gevechtssport- en danszaal, work-outzone en brasserie. De rest van het interieur wordt ingenomen door het nieuwe 'Bloesembad'. "Een groot sportbad mét instructie en doelgroepenbad met verstelbare bodem. Perfect voor zorgbehoevenden. Verder komen er een beperkte wellness en een uitgebreide recreatieruimte waaronder een wildwaterbaan, kindergolfslagbad en unieke glijbaan. Buiten wordt een parking voorzien met 220 plaatsen."





Het gigantische project heeft een duur prijskaartje en wordt uitgebouwd door S&R. "Maar de stad zal jaarlijks 1,68 miljoen euro betalen over een termijn van dertig jaar", zegt schepen van Sport Carl Nijssens (CD&V). Momenteel bedraagt de kost voor het verouderde complex al jaarlijks twee miljoen euro. Op termijn betekent het dus een kostenverlaging met in ruil meer én moderne infrastructuur. "Door samen te werken met een privépartner wil het stadsbestuur het potentieel van de site maximaal benutten." De bouwaanvraag wordt eind dit jaar ingediend, en de werken staan gepland midden 2019. "Bedoeling is dat de verenigingen steeds gebruik zullen kunnen maken van het complex, ook tijdens de werken. Het oude gedeelte wordt pas afgebroken als het nieuwe complex volledig klaar is. Dat zal tegen het einde van 2020 zijn. Sport Vlaanderen betaalde al een subsidie van 888.000 euro voor de bouw van het zwembad. De Truiense sporters zullen volgens het bestuur niet meer betalen dan zij vandaag al doen. Sint-Pieter heeft al decennia een sportief verleden. Al van begin vorige eeuw gingen Truienaars er heen om een duik te nemen in het toenmalig buitenbad 'Het Broek'. In 1975 kwamen er ook een sporthal en nieuw binnenzwembad bij.