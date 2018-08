Spoorwegstraat is stinkend sluikstort meer dan beu 20 augustus 2018

02u35 0 Sint-Truiden De buurtbewoners van de Spoorwegstraat zijn het beu dat de hoek van hun straat uitgroeit tot een heus sluikstort.

Mensen kunnen hun achtertuin niet meer in omdat de stank niet meer te harden is, terwijl wandelaars vanwege het ongedierte de andere kant van de straat opzoeken.





Het braakliggend terrein, eigendom van de NMBS, op de hoek van de Spoorwegstraat en de Gorsemweg is trouwens al langer een doorn in het oog van de buurt. De bewoners hebben, ten einde raad, nu zelf een pamflet opgehangen. Een noodkreet, zeg maar. "Stop het sluikstorten. Vuile vieze mensen. Wat zou jij ervan denken, als wij dit in uw buurt komen doen", staat erop te lezen. Ze hopen dat de bevoegde diensten de eigenaar onder druk zet om het probleem zo op te lossen. "Wie doet er wat aan? Maak er een parking van, of beter, bewaar dit stukje groen in de binnenstad voor de buurtbewoners", stelt voorzitter Magina Sioulants van buurtcomité Buitensporig voor.





Speelpleintje

Schepen van Jeugd en Groen Hilde Vautmans (Open Vld) geeft de voorzitter gelijk en gaat binnenkort met de NMBS aan tafel zitten om te kijken hoe de stad er een groen speelpleintje kan creëren. Op korte termijn wordt aan de NMBS doorgegeven om hun terrein met spoed te onderhouden.





(DSS)