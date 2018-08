Speelpleintjes ondergaan metamorfose 09 augustus 2018

De speelpleintjes 'Okido' in de Okeleistraat en 'De Harlekijn' in de Steenovenstraat krijgen een make-over. Dankzij het inspraak- en participatieproject 'Buitenpret' konden inwoners van Sint-Truiden hun mening geven over de toekomst van de speelpleintjes bij hen in de buurt.





Van januari tot april werden er hiervoor allerlei bevragingen afgenomen bij in totaal meer dan 1.500 personen. Wat kwam er uit de bus?. "Dit pleintje heeft potentieel, maar mist bezieling. Bijna 70% kent het terreintje niet. Daarom maken we het een stuk aantrekkelijker. Hetzelfde doen we ook voor het speelplein in de Steenovenstraat. Daar maakt slechts de helft van de bewoners gebruik van. We vervangen er de versleten speeltuigen door een reeks nieuwe toestellen", legt schepen van Jeugd Hilde Vautmans uit. (DSS)