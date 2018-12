Sp.a richt pijlen op OCMW-voorzitter Monette: “Positie onhoudbaar in licht van Villa Rosa-affaire” Dirk Selis

21 december 2018

21u05 0 Sint-Truiden In het kader van de recente ontwikkelingen in de Villa Rosa-zaak nemen oppositieraadsleden Filip Moers en Gert Stas, beiden sp.a, OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) in het vizier. “Zijn positie is nog moeilijk houdbaar.”

Alles draait rond foto’s die vier verzorgsters in het rusthuis maakten en vervolgens deelden via Messenger. Mensonterende foto’s van bejaarden, vaak ook dementerend. En foto’s waarvan we nu ook weten dat ze wel degelijk gemaakt werden.

“Monette blijft ontkennen dat hij enige kennis had van de feiten, en zegt dat hij wacht op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek”, aldus sp.a. “Nochtans hebben de vermeende daders in bedenkelijke omstandigheden en ruim voor de gerechtelijke procedure plots ontslag genomen. Daarbij hebben Filip Moers en Gert Stas hem op 11 juni 2018 via een brief aan het schepencollege gewezen op de geruchten hieromtrent, en mijnheer Monette gevraagd om een grondig onderzoek. Dit is niet gebeurd, en dat kan slechts twee dingen betekenen. Ofwel was mijnheer Monette wél betrokken bij de afhandeling en is dit een doofpotoperatie. Ofwel is mijnheer Monette niet op de hoogte. Maar dan heeft hij ervoor gekozen om geen onderzoek in te stellen en dit voor zeer ernstige feiten, gepleegd in een rusthuis waar hij verantwoordelijk voor is. Dit grenst minstens aan schuldig verzuim.”

“Voor sp.a is de positie van de heer Monette als voorzitter van het OCMW of als toekomstig schepen van Sociale Zaken dan ook nog moeilijk houdbaar”, besluit Gert Stas.

Monette zelf ontkent met klem dat hij ook maar één beeld gezien zou hebben dat als choquerend of mensonterend overgekomen zou zijn. “Ik heb dan ook mijn verantwoordelijkheid genomen en mij burgerlijke partij gesteld in heel deze affaire, waarop een gerechtelijk onderzoek gestart is. Als blijkt dat daar mensen fouten gemaakt hebben, dan sta ik erop dat die gestraft worden. Ook personeelsleden op het hoogste niveau, ja.”