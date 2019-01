Sp.a fractie vraagt snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur op Grote Vinnestraat DSS

24 januari 2019

16u59 0 Sint-Truiden Aanstaande maandag brengt de sp.a-fractie een bijkomend agendapunt op de gemeenteraad om de maximale snelheid op de Grote Vinnestraat te verlagen tot 50 kilometer per uur.

“De plaatselijke bewoners wijzen ons op de onlogische situatie die er nu van toepassing is” zegt sp.a-gemeenteraadslid Filip Moers. Op de Gelgestraat en de Herestraat geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur. In de zijstraat, de Grote Vinnestraat die aan beide zijden bebouwd is, wordt de bebouwde kom opgeheven en geldt er 70 km per uur tot op de grens met Halle Booienhoven. Daar wordt opnieuw een zone 50 aangekondigd.

“Het zou inderdaad niet alleen logisch en eenvoudiger zijn, maar ook veiliger als op het volledige traject de 50 kilometer per uur wordt opgelegd. Dat is ons voorstel dat we maandag aan de gemeenteraad gaan voorleggen” besluit Filip Moers.