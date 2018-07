Solidariteitsketting rond rusthuis Villa Rosa 27 juli 2018

02u45 0 Sint-Truiden Na de berichtgeving over het zorgpersoneel van Villa Rosa dat mogelijk zijn boekje te buiten was gegaan met ongepaste foto's van bejaarden, reageren 250 personeelsleden, bewoners en familie van de woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meiland voor de eerste keer.

Hand in hand maakten zij een menselijke ketting met de bedoeling de sereniteit van de dagelijkse werking te doen terugkeren.





"De afgelopen dagen werden we geconfronteerd met negatieve berichtgeving over ons Zorgbedrijf, meer specifiek woonzorgcentrum Villa Rosa. Als medewerker van het woonzorgcentrum laat dit ons niet onbewogen. Elke dag staan we met het hele team klaar om onze bewoners te omringen met de allerbeste zorgen, liefde en aandacht. Veel collega's zijn diep geraakt door deze geruchten, sommigen worden er moedeloos van. Anderen zijn hun spontane glimlach een beetje verloren. Daarom hebben we met enkele medewerkers spontaan het initiatief genomen om op een vreedzame manier ons warm hart te tonen voor onze bewoners, hun families en zeker voor onze collega's!" : verduidelijkt administratief medewerkster Anita Vanelderen.





'Fake news'

Algemeen directeur van het Zorgbedrijf Rosanna Pascariello wil wel nog iets kwijt over de kern van de zaak "Als er al ongepaste foto's zouden bestaan, wil ik de eerste beelden nog zien. De imagoschade voor Villa Rosa heeft zich helaas voltrokken. Laat nu het parket haar werk maar doen, maar het zou mij niet verbazen wanneer de uitkomst datgene zou zijn waarmee een Amerikaanse president gaat slapen.... namelijk fake news", aldus de algemeen directeur. (DSS)