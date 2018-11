Sinterklaas en 99 Pieten trekken zaterdag

met parade door Sint-Truiden

DSS

20 november 2018

15u36 0 Sint-Truiden Zaterdag 24 november komt de Sint naar de hoofdstad van Haspengouw en hij brengt een hele stoet praalwagens met zich mee. De parade rijdt vanaf 18u30 door het centrum van Sint-Truiden.

De boot van Sinterklaas is intussen aangemeerd in België. In zijn tocht door het land, doet de goedheilig man ook Sint-Truiden aan. Dit jaar maakt hij zijn intrede met een prachtige parade. Iedereen kan mee genieten van de magische sfeer van de Sint en zijn Pieten.

“Vanuit zes praalwagens zullen meer dan 99 Pieten toeschouwers trakteren op knotsgekke animatie. Hierna heten we de Sint aan het stadhuis officieel welkom in onze stad, waarna hij alle kinderen persoonlijk toespreekt. Tot slot krijgen ze natuurlijk ook iets lekkers als afsluiter van een avond vol verwondering. Het is intussen al de derde keer dat de sinterklaasparade door onze stad trekt. De vorige editie bracht dit zo’n 15.000 bezoekers op de been”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

“Het belooft ook nu weer een geweldig leuke show te worden, waar zowel jong als oud massa’s plezier aan zal beleven”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren. De praalwagens rijden uit op zaterdag 24 november om 18u30. Het parcours verloopt van de Luikerstraat over de Grote Markt in de richting van de Stapelstraat. De ontvangst van Sinterklaas vindt plaats om 20u. Om 20u15 delen de Pieten snoepjes uit. De toegang is gratis.