Sint-Truiden zoekt Reuzengilde Traditie van Fruitreuzen dreigt te verdwijnen Dirk Selis

19 november 2018

11u32 0 Sint-Truiden De zeven Truiense fruitreuzen komen steeds minder buiten. Een traditie die startte in de jaren veertig van de vorige eeuw komt op de helling te staan. De vier oudste staan in een museum, de drie jongste schuwen steeds meer het daglicht. Clem Verheyden van de Keyzerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers draagt nog zorg voor zijn zeven reuzekinderen, maar kan alle hulp gebruiken.

De Truiense fruitreuzen dragen de namen van vier belangrijke kersen soorten zoals de Kraker, Kernielse, de Bigareau en Kapucientje, één appelsoort Jonagold en één perensoort de door Rusland geboycotte Conference en als nakomertje is er Elsanta, een aardbei. Er bestaan zelfs geboorteaktes en bewijzen van woonst bij de burgerlijke stand.

Nakomertje

Kraker en Kernielse, de twee oudste reuzen zijn 3 meter 93 centimeter hoog en werden op 2 juli 1949 vervaardigd door het Brusselse “Palais des Coillons”. Bigareau en Kapucientje, de twee kleine reuzen zijn gemaakt in 1951 in riet door de Truiense rietvlechters Bamps uit Schurhoven. De koppen in papiermaché. In Eindhoven werden de twee kleine reuzen door brand verwoest. Zij werden door de stadsdiensten opnieuw vervaardigd in aluminium en de koppen werden gemaakt in polyester. Jonagold, Conference zijn 4 meter en vijf centimeter groot en zijn er gekomen op initiatief van de Keyzerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers op 1995. Nakomertje Elsanta zag in september 1997 het licht dankzij de het Verbond van de Belgische Tuinbouwveilingen. Vroeger waren de reuzen tijdens de jaarlijkse Fruitoogstfeesten p de Grote Markt het uithangbord van de fiere fruitstreek, nu staan ze stof te verzamelen in het stedelijk museum.

In het slop

Maar de traditie geraakt in het slop, “De reuzen zijn de laatste keer gebruikt tijdens de FrUITmarkt 2013 en worden sindsdien zelden ingezet tijdens stoeten of evenementen. Bij de Bloesemwijding nog wel, maar eerder statisch. De handeling is complex. De restauratie van de reuzen is duur: de reuzen moeten zowel op technisch als op esthetisch vlak gerenoveerd worden en de kledij moet vervangen worden. Als zijn daar nu wel wat subsidies voor gevonden.” zegt Clem Verheyden van de Keyzerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers die doet wat hij kan. “Ik heb die taak op mij genomen toen niemand zich nog over de reuzen wou ontfermen. Maar voor de goede orde: Bij een reus hoort een reuzengilde.”

Ook veilingen haken af

Bij de Stad Sint-Truiden klinkt het bevestigend “Wij vinden inderdaad niemand meer om met de reuzen op stap te gaan. In het verleden heeft dan al eens een buurtcomité vroeger al eens de karnavalvereniging van Schurhoven deze rol op zich genomen en later studenten van de Tuinbouwschool. De stad heeft enkele jaren geleden alle fruitbedrijven en veilingen aangeschreven en gevraagd een peterschap op zich te nemen en de reuzen te renoveren, maar er werd niemand gevonden. Als stad kan men hiervoor geen subsidies krijgen. Ze worden nu permanent tentoongesteld in de Festraetsstudio en maken deel uit van ons nostalgisch roerend erfgoed.”

Nieuw leven inblazen

Schepen in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld):“We hebben in Sint-Truiden maar liefst 7 fruitreuzen. Hiervan staan er vier permanent opgesteld in onze Festraetsstudio op het Begijnhof, toch een erg gekende plek en een mooie toeristische trekpleister in onze stad. De andere drie fruitreuzen halen we jaarlijks van stal bij de Bloesemwijding. Mensen komen dan massaal een kijkje nemen en gaan maar al te graag met hen op de foto, zeker kinderen. Ik ga met mijn diensten bekijken hoe we deze traditie verder opnieuw wat leven kunnen inblazen. Zo’n tradities mogen immers niet verloren gaan”