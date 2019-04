Sint-Truiden wordt een ‘bij-vriendelijke gemeente’: stad ondertekent charter met concrete actiepunten Dirk Selis

04 april 2019

15u39 0 Sint-Truiden Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De bijensterfte neemt helaas wereldwijd alarmerend toe, wat grote gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Door de ondertekening van het charter ‘bij-vriendelijke gemeente’ engageert Sint-Truiden zich er met concrete acties toe om deze negatieve tendens om te buigen. In een eerste fase worden verschillende bloemrijke graslanden aangelegd. Ook buurtcomités zullen hierbij hun steentje bijdragen.

Het gaat al jaren niet goed met de bijen door een combinatie van factoren. De verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel en de besmetting met de varroamijt, een schadelijke parasiet, zijn de voornaamste oorzaken. Deze bijensterfte moet dringend aangepakt worden aangezien de wereldwijde voedselproductie voor een belangrijk deel is aangewezen op deze dieren. De honingbij staat namelijk samen met de hommel in voor 80 à 90% van alle natuurlijke bestuivingen.

Europees Burgemeestersconvenant

Binnen het Europees Burgemeestersconvenant streeft Sint-Truiden ernaar om de bijenpopulatie op lokaal niveau op peil te houden. Het stadsbestuur heeft daarom beslist om het charter ‘bij-vriendelijke gemeente’ te ondertekenen en een concreet actieplan op te stellen. “Door dit charter te ondertekenen erkennen we het probleem van de bijensterfte en leggen we onszelf doelstellingen op om dit een halt toe te roepen. Hierdoor engageren we ons er onder meer toe om stuifmeelrijke omgevingen op openbare plaatsen te creëren door het aanleggen van bloemrijke graslanden. Dat hebben we al gedaan aan de begraafplaats in Schurhoven en weldra ook in Melveren-centrum en aan de Veemarkt. Daarnaast zullen op diverse locaties, waaronder het Speelhof, bijenkasten geplaatst worden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Bloemenperkjes

“We maken daarnaast ook onze inwoners bewust van het belang van deze kostbare insecten. Ook zij kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld een bijenkastje of -hotel in hun tuin te plaatsen. In die zin zullen we ook buurtcomités aansporen om voortuintjes in hun omgeving op te fleuren met bloemenperkjes. Dat is ook nog goed voor de sfeer in de buurt”, aldus burgemeester Veerle Heeren.