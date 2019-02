Sint-Truiden vraagt inwoners een maand lang geen druppel alcohol aan te raken, maar op 3 maart met z’n allen naar het Bierpong-tornooi Orde van de Commeduur: “Dus nog 11 dagen op de tanden bijten en dan kan er terug gedronken worden” Dirk Selis

18 februari 2019

14u15 0 Sint-Truiden Sint-Truiden zet deze maand opnieuw haar schouders onder Tournée Minérale. Via allerlei sensibiliseringsacties worden inwoners aangemoedigd in februari geen druppel alcohol aan te raken. Met een extra bewustmakingscampagne richt de stad zich hierbij ook tot de jongeren. Maar uitgerekend vandaag lanceert diezelfde Stad Sint-Truiden samen met de Orde van de Commeduur een … Bierpong-tornooi

“Op zondag 3 maart is er naast de ceremoniële Machtsoverdracht en de ronkende Prinsenparty ook een gloednieuw Bierpong Tornooi. Dat wordt voor de eerste keer georganiseerd in samenwerking met de Truiense studentenvereniging ‘Moeder Kanarie’”, vertelden Jo Sneyers, Opper van de Truiense stadscarnavalsvereniging Orde van de Commeduur en schepen van Carnaval Hilde Vautmans op een persconferentie afgelopen zondag.

Bierpong niet zonder gevaar

Bierpong, ook bekend als ‘Beirut’, is een drinkspel. Bij bierpong moeten de spelers een balletje over tafel gooien om te proberen dit balletje in de bekeropstelling van de andere spelers terecht te laten komen. Deze bekers zijn gevuld met bier. Het spel kan ook met sterkedrank of sangria worden gespeeld.

Psychiater dr. Emmanuel Maes, gespecialiseerd in alcoholisme en afhankelijkheidsstoornissen wijst op de gevaren: “Drinking games zijn niet alleen populair onder studenten, je kan er verschillende apps over downloaden. Hoewel ze ogenschijnlijk sociaal drinken promoten, kan het leiden tot excessen met gevaarlijke innames van alcohol. Veelal houden deze spellen in dat je snel veel alcohol verzet onder team- of competitiedruk. Bierpong is daarenboven één van de drinking games die snel leiden tot beneveldheid en dronkenschap, omdat het vaak verschillende keren – als ‘revanche’ - na elkaar gespeeld wordt. Alcoholgebruik onder vorm van een spel onder team- of competitiedruk is dus alvast niet zonder gevaar.”

Schepen van Gezondheid

Giani Creten van de carnavalsvereniging Orde van de Commeduur ziet er echter geen graten in. “Tournée Minérale is in de maand februari, het carnavalsweekend valt dit jaar in maart. Ook het Bierpong-tornooi valt in maart. Dus nog 11 dagen op de tanden bijten en dan kan er gedronken worden”.

Schepen van Gezondheid Jurgen Reniers ziet ook geen problemen. “Sint-Truiden is geen traditionele studentenstad. Daarom is het bijzonder leuk om te zien dat de Truiense studenten onze mooie Trudostad aan hun medestudenten willen laten zien. De cantus afgelopen september kon op veel positieve bijval rekenen, logisch dat er dan een vervolg aan wordt gebreid. Het hoofddoel van hun activiteit blijft uiteraard het verbroederen en beter leren kennen van medestudenten en stadsgenoten tijdens een leuke namiddag.” Eerder deze maand klonk het echter nog anders bij schepen Reniers. “Als beleidsmensen komen we meer dan eens op recepties of andere gelegenheden waar drank geserveerd wordt. Daar zie je dat niet drinken gek genoeg een soort van taboe geworden is. Net daar schuilt het gevaar, want sociaal drinken kan snel ontaarden”. Het kan verkeren in Sint-Truiden.